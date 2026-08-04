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 24hod.sk    Šport

04. augusta 2026

Zámorská MLS už pozná meno nasledujúceho komisára. Kto a kedy nahradí Garbera?


Tagy: MLS Major League Soccer

Z dôvodu prevzatia funkcie komisára sa Larry Berg podľa pravidiel ligy vzdá vlastníckeho podielu v LAFC prostredníctvom zavedeného prechodového procesu, aby mohol svoju úlohu vykonávať ...



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fifa_trophy_tour_soccer_03446 scaled 4.8.2026 (SITA.sk) - Z dôvodu prevzatia funkcie komisára sa Larry Berg podľa pravidiel ligy vzdá vlastníckeho podielu v LAFC prostredníctvom zavedeného prechodového procesu, aby mohol svoju úlohu vykonávať nestranne.


Zámorská futbalová Major League Soccer (MLS) už pozná meno svojho nasledujúceho komisára, ktorý od 1. januára 2027 nahradí Dona Garbera. Bude ním Larry Berg, spoluvlastník klubu Los Angeles FC. Garber prejde do funkcie predsedu ligy, aby bol zaistený hladký prechod vedenia.

Berg sa stane tretím komisárom v histórii MLS. Garber na tomto poste pôsobí od roku 1999, prevzal funkciu po Dougovi Loganovi.

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"Bude pre mňa cťou viesť Major League Soccer v ďalšej ére. Liga dosiahla obrovské úspechy, ale verím, že naše najväčšie príležitosti sú ešte len pred nami. Máme mimoriadnu príležitosť posilniť kvalitu našej súťaže, rozvíjať viac hráčov svetovej triedy, prehĺbiť naše spojenie s fanúšikmi a naďalej dvíhať pozíciu Major League Soccer v globálnom svete,“ vyhlásil Berg.

Z dôvodu prevzatia funkcie komisára sa podľa pravidiel ligy vzdá vlastníckeho podielu v LAFC prostredníctvom zavedeného prechodového procesu, aby mohol svoju úlohu vykonávať nestranne.

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Berg zohral kľúčovú úlohu pri ceste LAFC na vrchol MLS, keď klub získal MLS Cup v roku 2022 a Supporters' Shield za najlepší tím základnej časti v rokoch 2019 a 2022. Okrem skúseností s LAFC má Berg aj podnikateľské zázemie.

Garber má za sebou 27-ročné pôsobenie, počas ktorého pomohol MLS prekonať vážne finančné ťažkosti. Liga pod jeho vedením rozšírila počet klubov a ich hodnotu. V nadchádzajúcich dvoch rokoch čaká MLS prechod na nový systém sezóny, ktorý bude zosúladený s väčšinou svetových futbalových líg. V roku 2027 sa uskutoční krátka sezóna od februára do mája. Potom sa začne sezóna 2027/2028 v júli s finále MLS Cupu v máji 2028.

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Medzi ďalšie výzvy pre Berga bude patriť revízia pravidiel kádrov a platového stropu, nová kolektívna zmluva s hráčmi aj nová mediálna dohoda, pričom platnosť súčasnej zmluvy s Apple TV sa skončí v roku 2029.


Zdroj: SITA.sk - Zámorská MLS už pozná meno nasledujúceho komisára. Kto a kedy nahradí Garbera? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MLS Major League Soccer
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