Manciniho zverenci natiahli sériu bez prehry: Nádherný večer

Úvodný duel európskeho futbalového šampionátu priniesol v piatok jednostranné predstavenie talianskeho mužstva. Turci na Olympijskom štadióne v Ríme ťahali v zápase A-skupiny za kratší koniec a prehrali po troch góloch v druhom polčase.





Úvodných 45 minút veľa zaujímavých momentov neprinieslo. Defenzívne "catenaccio" paradoxne predvádzali Turci. Gólový sumár šampionátu sa otvoril až tesne po zmene strán, keď si loptu do vlastnej siete zrazil hráč Juventusu Turín Merih Demiral. Zverenci trénera Senola Günesa nedokázali na nešťastný moment adekvátne zareagovať a vyloženú šancu si do konca duelu už nevypracovali. Otvorili však obranu, čo bola voda na mlyn talianskej ofenzívy. Ďalšie dva zásahy pridali Ciro Immobile a Lorenzo Insigne."Squadra Azzurra" natiahla sériu bez prehry v medzištátnych stretnutiach na 28 duelov. V hľadisku ju pritom povzbudzovalo 16.000 divákov. "Bol to nádherný večer a verím, že mnohé ďalšie prídu. Návrat priaznivcov na tribúny znamená, že toto víťazstvo je ešte viac výnimočné. Nebolo to jednoduché, nastúpili sme proti dobrému tímu. Kľúčové pre nás bolo, že sme si dokázali dobre posúvať loptu," povedal podľa agentúry AFP tréner Talianska Roberto Mancini.Radosť mohol po zápase prejaviť aj kapitán Neapolu a autor tretieho gólu v zápase Lorenzo Insigne: "Mali sme pomalší štart, no dokázali sme sa prebrať. Tréner nám prízvukoval, že máme zostať pokojní a sústrediť sa na hru. To sme aj vykonali."Turci nedokázali zdolať Talianov ani na jedenásty pokus, prehrali s nimi ôsmykrát. Navyše nezískali ani bod v úvodnom vystúpení na ME ani pri svojom piatom štarte. "Nebol to náš deň. Začali sme strácať lopty a neboli sme schopní dostať sa dopredu. Prehrali sme s lepším. Sme však na turnaji, ešte máme pred sebou dva zápasy. Pripravíme sa na Wales, " povzdychol si tréner Günes.Proti mužstvu z Britských ostrovov nastúpia Turci v stredu v Baku. V rovnaký deň privítajú Taliani opäť na Stadio Olimpico Švajčiarov.