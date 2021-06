ME 2020: Náročnú logistiku Slováci zvládli, teší vedúcu výpravy Gazdíkovú

Na tréningové podmienky slovenskej futbalovej reprezentácie v petrohradskom dejisku EURO 2020 počuť zo všetkých strán len samú chválu. Výber okolo kapitána Mareka Hamšíka našiel v centre Zenitu ideálne prostredie, pochvaľujú si ho tréneri, hráči aj ďalší členovia realizačného tímu. Vedúca slovenskej výpravy Lenka Gazdíková tak môže mať dôvod na radosť, veď po presune zápasov SR z pôvodného Dublinu do mesta na Neve bolo náročné všetko logisticky vyriešiť pod časovým tlakom.





"Musím povedať, že sme spokojní s výberom, ktorý sme urobili. Logistika dopadla výborne. Všetko čo sme mali naplánované sme stihli, materiál sem prišiel a všetky podmienky, čo sme mali s centrom či hotelom boli dodržané," uviedla riaditeľka medzinárodného a organizačného úseku Slovenského futbalového zväzu (SFZ).Účastníci "slovenskej" E-skupiny Španieli, Poliaci aj Švédi si zvolili mať tréningové centrá doma v Seville, Sopote a Göteborgu. Slováci mali na výber z viacerých možností: "Rozhodovali sme sa z hľadiska viacerých vecí, jednak to boli vzdialenosti, jednak konkrétne veci v tréningových centrách a hoteloch. Niekde nám nevyhovovali, niekde zasa viac. Kombinácia tohto hotelového a tréningového centra sa nakoniec ukázala ako ideálna možnosť."V Írsku mal SFZ už dávnejšie všetko pripravené, výmena tak znamenala extrémnu záťaž na presuny pod časovým stresom. "Bolo to extranáročné, keďže sme ešte koncom apríla nevedeli, kde sa vôbec budú hrať zápasy. Až v polovici mája sme uzavreli dohody, takže logistika bola naozaj náročná. O to viac teší, že to dopadlo dobre. Všetci naši hráči sú spokojní. Máme styčných dôstojníkov z UEFA, aj toto tréningové centrum zabezpečili cez koordinátora s ruskou stranou," dodala Gazdíková.