Taliani sú po vydarenom štarte na ME vo futbale v eufórii, Turci s troma strelami nemali nárok

12.6.2021 (Webnoviny.sk) - Druhopolčasová efektivita vyniesla futbalistom Talianska presvedčivé víťazstvo 3:0 nad mužstvom Turecka v piatkovom otváracom zápase majstrovstiev Európy. "Azúrová squadra" na domácom Olympijskom štadióne v Ríme dominovala počas kompletnej deväťdesiatminútovky.Do prestávky ešte turecká defenzíva stačila odolávať tlaku Talianov, no po zmene strán až trikrát kapitulovala."Bolo dôležité začať dobre. Pre nás všetkých, fanúšikov i ostatných Talianov, to bol nádherný večer. Dúfam, že takých ešte niekoľko zažijeme," rozplýval sa po stretnutí tréner Talianov Roberto Mancini , ktorého hráči Turkov prakticky k ničomu nepustili.Presné zásahy si rozdelil útočný trojzáprah Talianska. Najprv v 53. min prienik Domenica Berardiho skončil vlastencom Meriha Demirala, v 66. min sa presadil Ciro Immobile a konečný účet duelu podčiarkol v 79. min Lorenzo Insigne Immobile po strelenom góle ďakoval do kamier mame, že ho vychovala tak, aby si v "správnom čase vedel nájsť správne miesto". Insigne zasa vychválil atmosféru, ktorú v tímu vytvoril kormidelník Mancini."Naše mužstvo sa nedelí na hráčov zo základnej jedenástky a tých na lavičke. Každý z nás je vždy pripravený obetovať sa za ktoréhokoľvek spoluhráča," skonštatovala hviezda SSC Neapol.Taliani víťazstvom nad Turkami predĺžili vlastnú šnúru bez prehry na 28 zápasov. Mimochodom, Taliansko zvíťazilo nad Tureckom vo svojom úvodnom vystúpení na ME aj pred 21 rokmi na šampionáte v Belgicku a Holandsku, pričom aj vtedy sa triumf mužstva z Apeninského polostrova (2:1) zrodil 11. júna."Tento duel sme nevyhrali náhodou. Veľmi sme sa zlepšili a stále sa ešte máme kam posúvať. Turci nie sú slabé mužstvo. My sme odohrali sme výborné stretnutie a neumožnili sme súperovi hrať," doplnil Mancini.Na konci stretnutia mali Taliani na konte 24 streleckých pokusov, kým Turci iba tri, ale žiadny do priestoru troch žrdí."Nebol to náš deň. Priveľmi sme strácali loptu a nevedeli sme sa dostať dopredu. Taliansko bolo lepšie," priznal turecký lodivod Senol Günes, ktorý pred 19 rokmi priviedol "krajinu polmesiaca" na MS 2002 k zisku historických bronzových medailí.Štadión v Ríme bol zaplnený iba na 25 % celkovej kapacity pre opatrenie súvisiace s pandémiou koronavírusu. Fanúšikovia sedeli v malých skupinkách v bezpečnej vzdialenosti od seba.Napriek obmedzeniam prišlo do hľadiska asi 16-tisíc priaznivcov, čo bola najväčšia návšteva na športovom podujatí v Taliansku od vypuknutia pandémie.