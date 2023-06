Na ceste k členstvu v EÚ Ukrajina nedostane nijaké úľavy, doposiaľ uskutočnili len dva kroky zo siedmich 

29.6.2023 (SITA.sk) - Ukrajina nedostane nijaké úľavy na svojej ceste k členstvu v Európskej únii a musí úplne implementovať všetky požiadavky, aby mohla začať prístupové rokovania. Uviedla to estónska premiérka „Nedostanú nijaké úľavy, tak ako ani my sme nijaké nedostali. Ide o náročné reformy, ale musia sa splniť," povedala Kallasová. Informuje o tom web Kyiv Independent.Doteraz Ukrajina úplne ukončila len dva zo siedmich krokov, ktoré načrtla Európska komisia . Ide o reformu justičného systému a zosúladenie legislatívy týkajúcej sa médií so smernicou EÚ. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týždeň sľúbil, že Ukrajina splní zvyšných päť požiadaviek, aby odštartovala rokovania o členstve už v tomto roku.