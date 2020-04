Odložením hlasovania o zavedení online rokovaní zastupiteľstiev sa riskujú problémy, tvrdí ZMOS

Riskujú sa problémy spôsobené nerokovaním

Niektorí poslanci zostali v domácej karanténe

Poslanci NR SR prijali návrh SK8

4.4.2020 - Odloženie hlasovania o návrhu zákona umožňujúcom online rokovanie zastupiteľstiev je odložením prijatia užitočného rozhodnutia. Pre agentúru SITA to uviedol ústredný riaditeľ Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák s tým, že čím neskôr sa táto možnosť hlasovania zavedenie, o to viac sa riskujú problémy spôsobené nerokovaním zastupiteľstiev.Poslanci Národnej rady SR (NR SR) 2. apríla rozhodli, že o vládnom návrhu zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR v súvislosti s ochorením Covid-19 budú hlasovať na ďalšej schôdzi.Z návrhu zákona, ktorý v utorok 31. marca odobrila vláda, vyplýva, že takéto rokovania zastupiteľstiev by sa mohli uskutočniť prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie.Sporným je predovšetkým ustanovenie zákona, podľa ktorého by mali členovia zastupiteľstiev rozhodovať o veciach hlasovaním per rollam, teda prijať uznesenie korešpondenčným hlasovaním v listinnej podobe alebo prostredníctvom elektronických prostriedkov bez rokovania. Týkať sa to má len prípadov bezprostredne súvisiacich so zabezpečením opatrení na riešenie krízovej situácie alebo záležitostí, ktoré z dôvodu hroziacej škody neznesú odklad.Kaliňák upozornil, že čím neskôr sa táto možnosť hlasovania príjme, o to viac sa riskujú problémy spôsobené nerokovaním zastupiteľstiev.„Musíme si uvedomiť, že o 100 dní na Slovensku očakávame najväčšiu vlnu ochorenia Covid-19 a je veľký predpoklad, že v takýchto krízových a mimoriadnych situáciách bude súčasný problém ešte výrazne väčší. Už teraz máme skúsenosti zo samospráv, kde poslanci v časovom predstihu avizujú, že sa na osobnom rokovaní nezúčastnia,“ priblížil ústredný riaditeľ kancelárie ZMOS-u.Ako príklad spomenul situáciu v Giraltovciach, kde volené orgány aj veľká skupina zamestnancov úradu zostala po jednom rokovaní zastupiteľstva v 14-dňovej karanténe.„Máme príklady obcí, kde sa stále niekto z rodiny vracia domov zo zahraničia, a tak predlžuje povinnú karanténu členov rodiny, ktorí sú poslancami. Tento problém sa každým dňom znásobuje, a preto možnosť, nie povinnosť, takejto formy hlasovania o nevyhnutných a pre samosprávu dôležitých otázkach, je jediná možná alternatíva,“ dodal Kaliňák.Trnavský župan a predseda Združenia samosprávnych krajov SK8 Jozef Viskupič podotkol, že problematika hlasovania per rollam sa v rámci prerokovaných bodov v parlamente týkala len rokovaní obecných a miestnych zastupiteľstiev, nie rokovaní zastupiteľstiev samosprávnych krajov.„Hlasovanie prostredníctvom per rollam je iniciatíva miest a obcí a župy túto možnosť hlasovania nepresadzovali. Na druhej strane nás teší, že poslanci NR SR prijali bez pripomienok návrh SK8, a to možnosť rokovať prostredníctvom videokonferencie, či iných prostriedkov komunikačnej technológie. Dúfame, že návrh opatrení bude schválený v čo najkratšom čase, keďže sa už pripravujeme na možnosť rokovania aj hlasovania prostredníctvom videokonferencie,“ uzavrel trnavský župan.Agentúra SITA požiadala o stanovisko aj Úniu miest Slovenska (ÚMS), ktorá však do uzávierky neodpovedala.