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01. septembra 2026
Šefčovič: Európska únia chce presvedčiť Čínu, aby obmedzila vývoz do bloku
Brusel chce znížiť vysoký obchodný deficit s Pekingom kombináciou väčšieho vývozu európskych výrobkov a lepšieho riadenia prílevu čínskeho tovaru.
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1.9.2026 (SITA.sk) - Brusel chce znížiť vysoký obchodný deficit s Pekingom kombináciou väčšieho vývozu európskych výrobkov a lepšieho riadenia prílevu čínskeho tovaru.
Európska komisia hľadá spôsoby, ako presvedčiť Čínu na obmedzenie vývozu do Európskej únie. Tá sa snaží znížiť svoj obchodný deficit s Pekingom dosahujúci približne miliardu eur denne. Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič uviedol, že riešenie by malo prísť z oboch strán - prostredníctvom zvýšenia predaja európskych výrobkov v Číne a lepšieho riadenia čínskeho vývozu do EÚ.
„Mechanicky, ak sa pozrieme na problém nášho deficitu, potrebujeme zvýšiť množstvo európskych výrobkov smerujúcich do Číny. Musíme sa tiež pozrieť na to, ako lepšie riadiť čínsky vývoz do Európskej únie,“ povedal Šefčovič pre web Politico. Podľa neho je „veľmi jasné, že najefektívnejším a najlepším spôsobom pre budúce vzťahy by bolo, keby sa tento problém riešil z oboch strán“.
Európska komisia je pod tlakom členských štátov, aby do polovice októbra preukázala konkrétne výsledky rokovaní s Pekingom. Šefčovič plánuje v polovici septembra videokonferenciu s čínskym ministrom obchodu Wang Wen-tchaom a začiatkom októbra chce navštíviť Peking. Tím vyjednávačov EÚ už tento týždeň rokuje v Číne, pričom diskusie podľa eurokomisára sú „veľmi otvorené, veľmi náročné“ a na stole sú všetky témy. „Do októbra potrebujeme hmatateľné výsledky,“ zdôraznil.
Brusel chce okrem obmedzenia prílevu niektorých čínskych výrobkov zvýšiť aj vývoz európskeho tovaru do Číny. Záujem má najmä o predaj menej citlivých produktov, ako sú poľnohospodárske výrobky, zdravotnícke pomôcky či automobily. Šefčovič pripustil, že zmena prístupu EÚ je reakciou na situáciu, keď prudký rast niektorých čínskych vývozov podľa neho nevychádza iba z hospodárskej výkonnosti či trhovej logiky, ale konkurenciu ovplyvňujú aj štátne dotácie Pekingu.
Ak rokovania neprinesú výsledky, EÚ je podľa Šefčoviča pripravená naplno využiť svoje nástroje na ochranu obchodu a obmedziť prístup na svoj trh. Komisia chce zároveň upraviť používanie ochranných opatrení, ktoré umožňujú dočasne obmedziť dovoz v prípade jeho prudkého nárastu ohrozujúceho európskych výrobcov. „Na jednej strane musím povedať, že je to veľmi účinný nástroj. Na druhej strane je veľmi tvrdý,“ povedal slovenský eurokomisár.
Jedným z príkladov bolo zavedenie ciel na zahraničnú oceľ začiatkom júla, ktoré vyvolalo nevôľu viacerých obchodných partnerov EÚ vrátane Brazílie a Číny. Komisia podľa Šefčoviča skúma, ako podobné konania zrýchliť a lepšie nastaviť. Brusel zároveň pripravuje „nástroj diverzifikácie“, ktorý má firmy motivovať k využívaniu viacerých dodávateľov tam, kde existujú alternatívy, a tým znižovať závislosť Európy od čínskych výrobkov v strategických odvetviach.
Šefčovič pripustil, že diverzifikácia môže zvýšiť náklady, napríklad pri kritických nerastných surovinách alebo zelených technológiách. Podľa neho však niektoré spoločnosti zisťujú, že „náklady na diverzifikáciu sú nižšie ako náklady na narušenie dodávok“. Obmedzenie lacnejšieho čínskeho dovozu by zároveň mohlo prispieť k rastu cien v EÚ, kde inflácia v eurozóne v júli dosiahla 2,9 percenta.
Zdroj: SITA.sk - Šefčovič: Európska únia chce presvedčiť Čínu, aby obmedzila vývoz do bloku © SITA Všetky práva vyhradené.
Európska komisia hľadá spôsoby, ako presvedčiť Čínu na obmedzenie vývozu do Európskej únie. Tá sa snaží znížiť svoj obchodný deficit s Pekingom dosahujúci približne miliardu eur denne. Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič uviedol, že riešenie by malo prísť z oboch strán - prostredníctvom zvýšenia predaja európskych výrobkov v Číne a lepšieho riadenia čínskeho vývozu do EÚ.
„Mechanicky, ak sa pozrieme na problém nášho deficitu, potrebujeme zvýšiť množstvo európskych výrobkov smerujúcich do Číny. Musíme sa tiež pozrieť na to, ako lepšie riadiť čínsky vývoz do Európskej únie,“ povedal Šefčovič pre web Politico. Podľa neho je „veľmi jasné, že najefektívnejším a najlepším spôsobom pre budúce vzťahy by bolo, keby sa tento problém riešil z oboch strán“.
Na stole sú všetky témy
Európska komisia je pod tlakom členských štátov, aby do polovice októbra preukázala konkrétne výsledky rokovaní s Pekingom. Šefčovič plánuje v polovici septembra videokonferenciu s čínskym ministrom obchodu Wang Wen-tchaom a začiatkom októbra chce navštíviť Peking. Tím vyjednávačov EÚ už tento týždeň rokuje v Číne, pričom diskusie podľa eurokomisára sú „veľmi otvorené, veľmi náročné“ a na stole sú všetky témy. „Do októbra potrebujeme hmatateľné výsledky,“ zdôraznil.
Brusel chce okrem obmedzenia prílevu niektorých čínskych výrobkov zvýšiť aj vývoz európskeho tovaru do Číny. Záujem má najmä o predaj menej citlivých produktov, ako sú poľnohospodárske výrobky, zdravotnícke pomôcky či automobily. Šefčovič pripustil, že zmena prístupu EÚ je reakciou na situáciu, keď prudký rast niektorých čínskych vývozov podľa neho nevychádza iba z hospodárskej výkonnosti či trhovej logiky, ale konkurenciu ovplyvňujú aj štátne dotácie Pekingu.
Veľmi účinný nástroj
Ak rokovania neprinesú výsledky, EÚ je podľa Šefčoviča pripravená naplno využiť svoje nástroje na ochranu obchodu a obmedziť prístup na svoj trh. Komisia chce zároveň upraviť používanie ochranných opatrení, ktoré umožňujú dočasne obmedziť dovoz v prípade jeho prudkého nárastu ohrozujúceho európskych výrobcov. „Na jednej strane musím povedať, že je to veľmi účinný nástroj. Na druhej strane je veľmi tvrdý,“ povedal slovenský eurokomisár.
Jedným z príkladov bolo zavedenie ciel na zahraničnú oceľ začiatkom júla, ktoré vyvolalo nevôľu viacerých obchodných partnerov EÚ vrátane Brazílie a Číny. Komisia podľa Šefčoviča skúma, ako podobné konania zrýchliť a lepšie nastaviť. Brusel zároveň pripravuje „nástroj diverzifikácie“, ktorý má firmy motivovať k využívaniu viacerých dodávateľov tam, kde existujú alternatívy, a tým znižovať závislosť Európy od čínskych výrobkov v strategických odvetviach.
Šefčovič pripustil, že diverzifikácia môže zvýšiť náklady, napríklad pri kritických nerastných surovinách alebo zelených technológiách. Podľa neho však niektoré spoločnosti zisťujú, že „náklady na diverzifikáciu sú nižšie ako náklady na narušenie dodávok“. Obmedzenie lacnejšieho čínskeho dovozu by zároveň mohlo prispieť k rastu cien v EÚ, kde inflácia v eurozóne v júli dosiahla 2,9 percenta.
Zdroj: SITA.sk - Šefčovič: Európska únia chce presvedčiť Čínu, aby obmedzila vývoz do bloku © SITA Všetky práva vyhradené.
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