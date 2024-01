Ukrajinské ministerstvo odkazuje Ficovi: Bojujeme aj za to, aby sa raz Rusi neobjavili v Košiciach či Prešove

V územnej celistvosti nemôže byť kompromis

Krajiny musia spolupracovať

22.1.2024 (SITA.sk) - Hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Oleh Nikolenko odkázal slovenskému premiérovi Robertovi Ficovi , že „územný kompromis“ vo vzťahu k Rusku neprichádza do úvahy. Ako referuje web Ukrajinská pravda, Nikolenko reagoval na nedávne vyjadrenia predsedu slovenskej vlády.Fico tvrdí, že vojna na Ukrajine sa musí skončiť kompromisom, ktorý bude bolestivý pre obe strany. „Čo (Ukrajinci) čakajú? Že Rusi odídu z Donbasu a Luhanska, alebo že odídu z Krymu? Veď je to nereálne,“ povedal cez víkend podľa slovenských médií.Nikolenko oponuje a tvrdí, že „v územnej celistvosti nemôže byť kompromis“. „Ani pre Ukrajinu, ani pre Slovensko, ani pre žiadnu inú krajinu,“ zdôraznil Nikolenko.Ukrajinský predstaviteľ dodal, že Ukrajina a jej partneri sa snažia vytlačiť Rusov z okupovaného Krymu, Donbasu a Luhanska, aby sa nepohli ďalej, napríklad do Košického, Prešovského a ďalších slovenských krajov.„Buďme úprimní: ak nebude bezpečnosť na Ukrajine, nebude bezpečnosť ani na Slovensku alebo v Európe ako celku. Musíme spolupracovať, aby sme priblížili víťazstvo Ukrajiny,“ povedal hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí.Fico by sa mal v stredu 24. januára stretnúť so svojím ukrajinským náprotivkom Denysom Šmyhaľom . Slovenský premiér ešte v decembri prezradil, že na stretnutí si so Šmyhaľom upresnia zoznam výrobkov, ktoré Ukrajina bude potrebovať a ktoré Slovensko bude môcť dodať.„Chceme Ukrajine poskytnúť veci, ktoré jej môžu pomôcť napríklad v energetike,“ podotkol Fico v polovici decembra po stretnutí s generálnym tajomníkom Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Jensom Stoltenbergom v Bruseli.