|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 20.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Valéria
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
20. júna 2026
Šimkovičová podľa Michelka nekončí, o možnej rekonštrukcii vlády vraj nikto nerokoval
Za špekulácie označil tiež to, že Šimkovičová a Taraba pôjdu na kandidátku Smeru. Poslanec Národnej rady SR za
Zdieľať
Poslanec Národnej rady SR za SNS Roman Michelko odmietol špekulácie o možnej jesennej rekonštrukcii vlády, ktorá by sa mohla dotknúť ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS), ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nom. SNS) či ministra financií Ladislava Kamenického (Smer). Uviedol to v relácii Sobotné dialógy STVR.
Na margo Šimkovičovej povedal, že si nemyslí, že by skončila. Informácie o tom, že by ju mohol nahradiť vo funkcii, označil za „absolútne fabulácie, konšpirácie“ a „ničím nepodložené špekulácie“. Zdôraznil, že na politickej úrovni sa o takejto zmene nerokovalo. „Nikto mi túto ponuku nedal a je to absolútne hypotetická otázka. To znamená, že budem sa k nej vyjadrovať vtedy, keby bola relevantná a teraz zjavne relevantná nie je,“ povedal.
Ide o nepodložené dohady
Za špekulácie označil tiež to, že Šimkovičová a Taraba pôjdu na kandidátku Smeru. „Poznajúc aj zákulisie, ja hlboko nepredpokladám, že títo dvaja skončia na kandidátke Smeru,“ vyjadril sa Michelko.
V súvislosti s Kamenickým povedal, že nevidí žiadne signály o tom, že by premiér Robert Fico strácal dôveru voči ministrovi financií. „Ak by premiér mal lepšiu alternatívu a uznal by, že je človek, ktorý by vedel túto agendu zvládať lepšie, tak si to viem predstaviť, ale nie sú žiadne signály, že by strácal dôveru k ministrovi financií,“ vyhlásil. Dodal, že post šéfa rezortu financií je tradične nevďačný a koaliční partneri s ním nebývajú úplne spokojní pre neustále spory o rozdelenie finančných zdrojov medzi rezorty.
Tarabu by mohol nahradiť Filip Kuffa
Pri téme výmeny ministra životného prostredia Tomáša Tarabu Michelko zopakoval, že SNS naďalej počíta s dohodnutou zmenou vo vedení rezortu k 30. septembru. Ako najpravdepodobnejšieho nástupcu označil súčasného štátneho tajomníka rezortu Filipa Kuffu. „Nateraz neviem o tom, že by bol nejaký horúcejší kandidát,“ uviedol.
Poslanec Národnej rady Viliam Karas (KDH) v relácii kritizoval rodinné nominácie v štátnej správe, pri Kuffovcoch varoval pred konfliktom záujmov. Karas reagoval na diskusiu o možnom pôsobení ďalšieho člena rodiny Kuffovcov vo vedení štátnej organizácie po tom, čo minister životného prostredia Tomáš Taraba uviedol, že odmietol požiadavku štátneho tajomníka Štefana Kuffu na obsadenie funkcie šéfa Tatranského národného parku ďalším z jeho synov.
KDH kritizuje spôsob obsadzovania funkcií
Už teraz je jeho syn Filip Kuffa štátnym tajomníkom. Michelko Kuffu obhajoval tým, že sa na to Tarabu spýtal len raz, pretože svojho syna považuje za schopného a nijakým spôsobom nevyvíjal v tomto smere na ministra tlak. Na margo Filipa Kuffu povedal, že „otec a syn ako štátni tajomníci asi nie je úplne bežné, ale pokiaľ sú dostatočne kvalifikovaní a ťahajú tú prácu, tak je to v poriadku. Politici majú právo vybrať si manažérov, ktorí sú schopní a požívajú ich dôveru.“
Karas uviedol, že je rád, že sa téma personálnych nominácií dostala do verejného priestoru, pretože občania podľa neho môžu vidieť, akým spôsobom sa nakladá s mocou. Zdôraznil pritom potrebu klásť dôraz na kvalitu manažmentu a odborné predpoklady ľudí obsadzovaných do vedúcich pozícií.
Podľa poslanca KDH existujú na Slovensku dlhodobé pochybnosti o kvalite riadenia verejných inštitúcií a štátnych podnikov, pretože mnohé sa stali „lénom politických strán“ a bývajú obsadzované spriaznenými osobami, prostredníctvom ktorých sa presadzujú rôzne záujmy. „Toto je fakt tak do očí bijúce, že sa tam dokonca dávajú ešte aj synovia, resp. deti politikov,“ povedal Karas.
Zdroj: SITA.sk - Šimkovičová podľa Michelka nekončí, o možnej rekonštrukcii vlády vraj nikto nerokoval © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
V metropole východu odštartoval 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Art Film – FOTO
Manželka španielskeho premiéra Sáncheza sa postaví pred súd pre podozrenia z korupcie