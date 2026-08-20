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20. augusta 2026
Manželky futbalového trénera sa bili a ťahali za vlasy, okamžite nasledoval rozvod. Zo stresu kouč skolaboval – VIDEO
Zástupca druhej ženy prezradil, že všetci dúfali, že k rozvodu nedôjde, "ale veci sa vyhrotili na túto úroveň". Tréner Egypta Hossam Hassan údajne skolaboval po tom, čo sa jeho dve manželky pred ...
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20.8.2026 (SITA.sk) - Zástupca druhej ženy prezradil, že všetci dúfali, že k rozvodu nedôjde, "ale veci sa vyhrotili na túto úroveň".
Tréner Egypta Hossam Hassan údajne skolaboval po tom, čo sa jeho dve manželky pred šokovanými dovolenkármi začali biť a ťahať za vlasy.
Kouč si užíval zaslúžený oddych na severe domoviny, keď sa v luxusnej hotelovej kaviarni v Porto Marina raj zmenil na čistý chaos.
V bare sa najskôr hádali jeho dlhoročná manželka Howaida Al-Gharbawiová a druhá manželka Dina Mustafová a potom to prerástlo do fyzického ataku.
Do prípadu sa rýchlo zapojili príbuzní a následne sa privolala ochranka. Obe ženy utrpeli tržné rany a modriny.
Stres z verejnej konfrontácie sa ukázal byť pre Hassana natoľko veľký, že keď sa všetko pokúšal zastaviť, tak omdlel. Jeho právnik však poprel informácie o jeho kolapse a uviedol, že je v dobrom zdravotnom stave.
Potom sa egyptský tréner vraj rozviedol so svojou prvou manželkou Howaidovou. Oficiálne podpísal dokumenty na úrade matrikára v Káhire.
Spolu boli desaťročia a mali tri deti. Zástupca druhej ženy prezradil, že všetci dúfali, že k rozvodu nedôjde, "ale veci sa vyhrotili na túto úroveň".
Mustafová údajne očakávala nejaký konflikt na dovolenke, bola tak naň pripravená. S Hassanom sa vzali v roku 2015. Howaidová zatiaľ verejne mlčí a na túto tému sa nevyjadruje.
Podľa egyptského práva môže byť moslimský muž zo zákona ženatý až so štyrmi manželkami súčasne. Štátny matrikár je zo zákona povinný informovať manželku alebo manželky o novom sobáši prostredníctvom oficiálneho oznámenia.
Manžel, ktorý praktizuje polygamiu, je zo zákona povinný zaobchádzať s nimi rovnako, pokiaľ ide o bývanie, finančnú podporu a životnú úroveň.
Hassan je hlavným koučom Egypta od roku 2024 a toto leto ho doviedol do osemfinále majstrovstiev sveta, kde vypadol s neskorším finalistom z Argentíny po prehre 2:3. Vo funkcii bude do roka 2030.
Zdroj: SITA.sk - Manželky futbalového trénera sa bili a ťahali za vlasy, okamžite nasledoval rozvod. Zo stresu kouč skolaboval – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tréner Egypta Hossam Hassan údajne skolaboval po tom, čo sa jeho dve manželky pred šokovanými dovolenkármi začali biť a ťahať za vlasy.
Kouč si užíval zaslúžený oddych na severe domoviny, keď sa v luxusnej hotelovej kaviarni v Porto Marina raj zmenil na čistý chaos.
V bare sa najskôr hádali jeho dlhoročná manželka Howaida Al-Gharbawiová a druhá manželka Dina Mustafová a potom to prerástlo do fyzického ataku.
Poprel kolaps
Do prípadu sa rýchlo zapojili príbuzní a následne sa privolala ochranka. Obe ženy utrpeli tržné rany a modriny.
Stres z verejnej konfrontácie sa ukázal byť pre Hassana natoľko veľký, že keď sa všetko pokúšal zastaviť, tak omdlel. Jeho právnik však poprel informácie o jeho kolapse a uviedol, že je v dobrom zdravotnom stave.
Potom sa egyptský tréner vraj rozviedol so svojou prvou manželkou Howaidovou. Oficiálne podpísal dokumenty na úrade matrikára v Káhire.
Spolu boli desaťročia a mali tri deti. Zástupca druhej ženy prezradil, že všetci dúfali, že k rozvodu nedôjde, "ale veci sa vyhrotili na túto úroveň".
Mustafová údajne očakávala nejaký konflikt na dovolenke, bola tak naň pripravená. S Hassanom sa vzali v roku 2015. Howaidová zatiaľ verejne mlčí a na túto tému sa nevyjadruje.
Ako to je podľa zákona?
Podľa egyptského práva môže byť moslimský muž zo zákona ženatý až so štyrmi manželkami súčasne. Štátny matrikár je zo zákona povinný informovať manželku alebo manželky o novom sobáši prostredníctvom oficiálneho oznámenia.
Manžel, ktorý praktizuje polygamiu, je zo zákona povinný zaobchádzať s nimi rovnako, pokiaľ ide o bývanie, finančnú podporu a životnú úroveň.
Hassan je hlavným koučom Egypta od roku 2024 a toto leto ho doviedol do osemfinále majstrovstiev sveta, kde vypadol s neskorším finalistom z Argentíny po prehre 2:3. Vo funkcii bude do roka 2030.
Zdroj: SITA.sk - Manželky futbalového trénera sa bili a ťahali za vlasy, okamžite nasledoval rozvod. Zo stresu kouč skolaboval – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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