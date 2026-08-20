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 24hod.sk    Šport

20. augusta 2026

Manželky futbalového trénera sa bili a ťahali za vlasy, okamžite nasledoval rozvod. Zo stresu kouč skolaboval – VIDEO


Tagy: Bitka Manželka Rozvod

Zástupca druhej ženy prezradil, že všetci dúfali, že k rozvodu nedôjde, "ale veci sa vyhrotili na túto úroveň". Tréner Egypta Hossam Hassan údajne skolaboval po tom, čo sa jeho dve manželky pred ...



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egypt_argentina_wcup_soccer_82429 676x451 20.8.2026 (SITA.sk) - Zástupca druhej ženy prezradil, že všetci dúfali, že k rozvodu nedôjde, "ale veci sa vyhrotili na túto úroveň".


Tréner Egypta Hossam Hassan údajne skolaboval po tom, čo sa jeho dve manželky pred šokovanými dovolenkármi začali biť a ťahať za vlasy.

Kouč si užíval zaslúžený oddych na severe domoviny, keď sa v luxusnej hotelovej kaviarni v Porto Marina raj zmenil na čistý chaos.

V bare sa najskôr hádali jeho dlhoročná manželka Howaida Al-Gharbawiová a druhá manželka Dina Mustafová a potom to prerástlo do fyzického ataku.

Poprel kolaps


Do prípadu sa rýchlo zapojili príbuzní a následne sa privolala ochranka. Obe ženy utrpeli tržné rany a modriny.

Stres z verejnej konfrontácie sa ukázal byť pre Hassana natoľko veľký, že keď sa všetko pokúšal zastaviť, tak omdlel. Jeho právnik však poprel informácie o jeho kolapse a uviedol, že je v dobrom zdravotnom stave.

Potom sa egyptský tréner vraj rozviedol so svojou prvou manželkou Howaidovou. Oficiálne podpísal dokumenty na úrade matrikára v Káhire.

Spolu boli desaťročia a mali tri deti. Zástupca druhej ženy prezradil, že všetci dúfali, že k rozvodu nedôjde, "ale veci sa vyhrotili na túto úroveň".

Mustafová údajne očakávala nejaký konflikt na dovolenke, bola tak naň pripravená. S Hassanom sa vzali v roku 2015. Howaidová zatiaľ verejne mlčí a na túto tému sa nevyjadruje.

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Ako to je podľa zákona?


Podľa egyptského práva môže byť moslimský muž zo zákona ženatý až so štyrmi manželkami súčasne. Štátny matrikár je zo zákona povinný informovať manželku alebo manželky o novom sobáši prostredníctvom oficiálneho oznámenia.

Manžel, ktorý praktizuje polygamiu, je zo zákona povinný zaobchádzať s nimi rovnako, pokiaľ ide o bývanie, finančnú podporu a životnú úroveň.

Hassan je hlavným koučom Egypta od roku 2024 a toto leto ho doviedol do osemfinále majstrovstiev sveta, kde vypadol s neskorším finalistom z Argentíny po prehre 2:3. Vo funkcii bude do roka 2030.


Zdroj: SITA.sk - Manželky futbalového trénera sa bili a ťahali za vlasy, okamžite nasledoval rozvod. Zo stresu kouč skolaboval – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bitka Manželka Rozvod
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