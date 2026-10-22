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22. októbra 2026
Yaya Touré vraj v Slovane zostane iba jednu sezónu. Chcel niekde začať trénerskú kariéru a nešlo mu o peniaze – VIDEO
Kontrakt má byť podľa klubu viacročný, no to údajne nie je pravda, respektíve dohoda s generálnym manažérom Ivanom Kmotríkom ml. znela inak. Český športový novinár Michal Kvasnica ...
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22.10.2026 (SITA.sk) - Kontrakt má byť podľa klubu viacročný, no to údajne nie je pravda, respektíve dohoda s generálnym manažérom Ivanom Kmotríkom ml. znela inak.
Český športový novinár Michal Kvasnica v podcaste Liga naruby ZOOM sa okrem iných tém venoval aj slovenskému majstrovi ŠK Slovan Bratislava, kam rád chodieva na zápasy.
Okúsil aj duel Ligy majstrov proti VfB Stuttgart, no zážitok má najmä z trénera Yayu Tourého, ktorý ako hráč pôsobil vo veľkokluboch ako FC Barcelona či Manchester City.
Odhalil detaily jeho kontraktu, ktorý má byť podľa oficiálnej komunikácie klubu viacročný, no to údajne nie je pravda, respektíve dohoda s generálnym manažérom Ivanom Kmotríkom ml. znela inak.
"Vraj zostane len jeden rok, hoci to tak nie je oficiálne prezentované. V zákulisí sa šušká, že sa obe strany dohodli na tom, že ide o taký obojstranný štartovací projekt. Prišiel do Slovana, pretože chcel byť niekde hlavným trénerom. Do toho času sa mu to nedarilo, predtým bol stále len asistent a už chcel začať sám. Ivan Kmotrík mu tú šancu dal," prezradil Kvasnica.
"Teraz majú akoby sezónu na to, aby si obaja povedali, čo a ako, aby sa navzájom posunuli, a vraj by to chcel v lete skúsiť o dom ďalej. Čo sa, samozrejme, nemusí stať. Je to predsa len futbal. Ale má fungovať taká nepísaná dohoda," pokračoval.
A čo sa týka mzdy rodáka z Pobrežia Slonoviny? Žurnalista očakával, že by to mohlo byť napríklad milión eur ročne, no žiaden takýto astronomický plat nie je realitou.
Fotogaléria k článku: Futbal: Ako Slovan Bratislava prehral s AS Rím. Ani jedna strela na bránu a v oboch polčasoch rovnaký počet gólov (fotografie)
"Vraj ide o nižšie desiatky tisíc eur mesačne. Ak by sme sa bavili povedzme o sume 30-tisíc eur, čo je zhruba 750-tisíc českých korún, tak u nás už má takýto plat viac koučov než len tí dvaja z Prahy. Yaya to chcel niekde začať a nešlo mu o peniaze," dodal Kvasnica v podcaste.
Touré do Bratislavy neprišiel sám a v realizačnom tíme má írskeho asistenta Darrena O'Dea, ktorý má blízky vzťah s Diarmuidom O'Carrollom, ktorý pôsobí v rovnakej pozícii v pražskej Sparte. Obaja spolu dosť často konzultujú a radia si.
Zdroj: SITA.sk - Yaya Touré vraj v Slovane zostane iba jednu sezónu. Chcel niekde začať trénerskú kariéru a nešlo mu o peniaze – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Český športový novinár Michal Kvasnica v podcaste Liga naruby ZOOM sa okrem iných tém venoval aj slovenskému majstrovi ŠK Slovan Bratislava, kam rád chodieva na zápasy.
Okúsil aj duel Ligy majstrov proti VfB Stuttgart, no zážitok má najmä z trénera Yayu Tourého, ktorý ako hráč pôsobil vo veľkokluboch ako FC Barcelona či Manchester City.
Detaily kontraktu
Odhalil detaily jeho kontraktu, ktorý má byť podľa oficiálnej komunikácie klubu viacročný, no to údajne nie je pravda, respektíve dohoda s generálnym manažérom Ivanom Kmotríkom ml. znela inak.
"Vraj zostane len jeden rok, hoci to tak nie je oficiálne prezentované. V zákulisí sa šušká, že sa obe strany dohodli na tom, že ide o taký obojstranný štartovací projekt. Prišiel do Slovana, pretože chcel byť niekde hlavným trénerom. Do toho času sa mu to nedarilo, predtým bol stále len asistent a už chcel začať sám. Ivan Kmotrík mu tú šancu dal," prezradil Kvasnica.
"Teraz majú akoby sezónu na to, aby si obaja povedali, čo a ako, aby sa navzájom posunuli, a vraj by to chcel v lete skúsiť o dom ďalej. Čo sa, samozrejme, nemusí stať. Je to predsa len futbal. Ale má fungovať taká nepísaná dohoda," pokračoval.
Žiaden astronomický plat
A čo sa týka mzdy rodáka z Pobrežia Slonoviny? Žurnalista očakával, že by to mohlo byť napríklad milión eur ročne, no žiaden takýto astronomický plat nie je realitou.
Fotogaléria k článku: Futbal: Ako Slovan Bratislava prehral s AS Rím. Ani jedna strela na bránu a v oboch polčasoch rovnaký počet gólov (fotografie)
"Vraj ide o nižšie desiatky tisíc eur mesačne. Ak by sme sa bavili povedzme o sume 30-tisíc eur, čo je zhruba 750-tisíc českých korún, tak u nás už má takýto plat viac koučov než len tí dvaja z Prahy. Yaya to chcel niekde začať a nešlo mu o peniaze," dodal Kvasnica v podcaste.
Touré do Bratislavy neprišiel sám a v realizačnom tíme má írskeho asistenta Darrena O'Dea, ktorý má blízky vzťah s Diarmuidom O'Carrollom, ktorý pôsobí v rovnakej pozícii v pražskej Sparte. Obaja spolu dosť často konzultujú a radia si.
Zdroj: SITA.sk - Yaya Touré vraj v Slovane zostane iba jednu sezónu. Chcel niekde začať trénerskú kariéru a nešlo mu o peniaze – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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