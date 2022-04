Marcela bodla svojho priateľa nožom do hrudníka, predchádzala tomu hádka aj popíjanie alkoholu

25.4.2022 (Webnoviny.sk) - V Bratislave bodla žena svojho priateľa po hádke do hrudníka, ten skončil so zraneniami v nemocnici. Vyšetrovateľ kriminálnej polície v treťom bratislavskom okrese vzniesol obvinenie 38-ročnej Marcele K. z okresu Detva zo zločinu ublíženie na zdraví.Ako informuje bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, Marcela počas večera 22. apríla popíjala na ubytovni alkoholické nápoje s ďalšími dvoma mužmi.„Následne sa strhla hádka medzi ňou a jej priateľom, pri ktorej ju aj fyzicky napadol," uviedla polícia.Po hádke obvinená odišla do kuchyne, vzala nôž a bodla priateľa do hrudníka. Muža po príchode policajtov a záchranárov na mieste ošetrili a previezli do nemocnice na pľúcne oddelenie.Páchateľku policajná hliadka zadržala a eskortovala oddelenie. Pri preukázaní viny jej hrozí trest odňatia slobody na štyri roky až desať rokov.