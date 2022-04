Minister Korčok kritizuje Fica za výrok o vrede v Európskej únii

25.4.2022 (Webnoviny.sk) - Výrok Roberta Fica Smer-SD ) o tom, že Slovensko je vredom v Európskej únii (EÚ) je podľa šéfa slovenskej diplomacie Ivana Korčoka (nom. SaS ) názorným príkladom vulgarizácie verejného života a úpadku politickej kultúry, ktorá sa prenáša z politiky do spoločnosti. Minister to skonštatoval vo svojom profile na sociálnej sieti.Podobný výrok na stranu Slovenska podľa Korčoka doteraz nevyslovil žiaden politik. „Poznám veľa politikov, ktorí sa ocitli sami v zložitej situácii, či v politickej, alebo osobnej. Chápem emócie, hnev. Ale za 30 rokov v medzinárodnej politike nepoznám žiadneho politika demokratického štátu, ktorý by vlastnú krajinu nazval vredom a jedným dychom sa zastával cudzích štátov – Poľska a Maďarska, pokiaľ ide o právny štát," vyhlásil.Doplnil, že Fico týmto svojím výrokom prerazil aj najtemnejšie dno a dokázal, že mu Slovensko bolo vždy ukradnuté. Fico nazval Slovensko vredom v EÚ počas tlačovej konferencie v sobotu 23. apríla, keď reagoval na aktuálnu politickú situáciu a na to, že exminister vnútra Robert Kaliňák má byť väzobne stíhaný.