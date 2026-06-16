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16. júna 2026
Marcelo Bielsa sa pri fotení pre FIFA nepozeral na fotografa: Nie som model, ale tréner
Tréner Uruguaja Marcelo Bielsa má evidentne svojský názor na fotenie pre FIFA. Tréner uruguajskej futbalovej reprezentácie Marcelo Bielsa je známy aj pod prezývkou "El Loco", čiže bláznivý, ale možno ...
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16.6.2026 (SITA.sk) - Tréner Uruguaja Marcelo Bielsa má evidentne svojský názor na fotenie pre FIFA.
Tréner uruguajskej futbalovej reprezentácie Marcelo Bielsa je známy aj pod prezývkou "El Loco", čiže bláznivý, ale možno ešte viac by mu pasoval prívlastok - svojský.
Bývalý kouč výberov Argentíny, Čile, ale aj klubov Lazia Rím, Olympique Marseille či Leeds United nemá rád, keď musí počúvať často nezmyselné nariadenia zhora, rád ide svojou cestou.
Je známy až obsesnou pozornosťou k detailom vo futbale aj mimo neho, počas horúcich zápasov si sadá na chladiace boxy a pri fotografovaní sa neraz ani nepozrie na človeka, ktorý ho fotí.
A práve oficiálna fotografia 70-ročného Bielsu na akreditačnej karte na MS 2026 sa dostala do centra pozornosti. Argentínčan v službách Uruguaja sa na nej nedíva na fotografa, ale pod seba, akoby sledoval niečo na mobilnom telefóne.
Oficiálny fototermín bral ako nutné zlo a nie ako spôsob, ako prezentovať vlastnú osobu v súvislosti s vrcholným svetovým turnajom vo futbale. Keď sa ho novinári po úvodnej remíze jeho tímu proti Saudskej Arábii (1:1) spýtali, prečo sa na fotografii nedíva pred seba a neusmieva sa, a či to nie je forma nejakého protestu, odpovedal:
"Nemusím to vysvetľovať, fotografia bola urobená tak, ako bola urobená. Nie som model, ale tréner."
Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) pravidelne fotí všetky tímy a ich trénerov pred veľkými svetovými podujatiami a tieto fotografie sú potom voľne použiteľné v spravodajstve z turnajov pod jej gesciou. U špecifického Argentínčana sa to však ako mnoho iných vecí nestretlo s pochopením.
"Existuje limit, čo musíme vysvetľovať. Ak nosím okuliare, hovorím o tom, prečo ich nosím? Rovnaké je to aj v tom, že nemusím vysvetliť, prečo sa nedívam niekomu do očí, ale dolu. Nie je na tom nič zlé nosiť okuliare a nehovoriť o tom, rovnako nehovoriť o tom, prečo sa pozerám pod seba," (ne)vysvetlil Bielsa podľa BBC Sport.
Druhý zápas v H-skupine odohrajú jeho zverenci v nedeľu 21. júna proti nováčikovi z afrického súostrovia Kapverdy. Ako je známe, Kapverdy sa v úvodnom svojom vystúpení na MS 2026 postarali o senzáciu bezgólovou remízou proti Španielsku. Všetky štyri tímy v H-skupine majú na konte po jednom bode.
Zdroj: SITA.sk - Marcelo Bielsa sa pri fotení pre FIFA nepozeral na fotografa: Nie som model, ale tréner © SITA Všetky práva vyhradené.
Tréner uruguajskej futbalovej reprezentácie Marcelo Bielsa je známy aj pod prezývkou "El Loco", čiže bláznivý, ale možno ešte viac by mu pasoval prívlastok - svojský.
Bývalý kouč výberov Argentíny, Čile, ale aj klubov Lazia Rím, Olympique Marseille či Leeds United nemá rád, keď musí počúvať často nezmyselné nariadenia zhora, rád ide svojou cestou.
Svojský detailista
Je známy až obsesnou pozornosťou k detailom vo futbale aj mimo neho, počas horúcich zápasov si sadá na chladiace boxy a pri fotografovaní sa neraz ani nepozrie na človeka, ktorý ho fotí.
A práve oficiálna fotografia 70-ročného Bielsu na akreditačnej karte na MS 2026 sa dostala do centra pozornosti. Argentínčan v službách Uruguaja sa na nej nedíva na fotografa, ale pod seba, akoby sledoval niečo na mobilnom telefóne.
Nie je model
Oficiálny fototermín bral ako nutné zlo a nie ako spôsob, ako prezentovať vlastnú osobu v súvislosti s vrcholným svetovým turnajom vo futbale. Keď sa ho novinári po úvodnej remíze jeho tímu proti Saudskej Arábii (1:1) spýtali, prečo sa na fotografii nedíva pred seba a neusmieva sa, a či to nie je forma nejakého protestu, odpovedal:
"Nemusím to vysvetľovať, fotografia bola urobená tak, ako bola urobená. Nie som model, ale tréner."
Nerád sa fotí?
Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) pravidelne fotí všetky tímy a ich trénerov pred veľkými svetovými podujatiami a tieto fotografie sú potom voľne použiteľné v spravodajstve z turnajov pod jej gesciou. U špecifického Argentínčana sa to však ako mnoho iných vecí nestretlo s pochopením.
"Existuje limit, čo musíme vysvetľovať. Ak nosím okuliare, hovorím o tom, prečo ich nosím? Rovnaké je to aj v tom, že nemusím vysvetliť, prečo sa nedívam niekomu do očí, ale dolu. Nie je na tom nič zlé nosiť okuliare a nehovoriť o tom, rovnako nehovoriť o tom, prečo sa pozerám pod seba," (ne)vysvetlil Bielsa podľa BBC Sport.
Druhý zápas v H-skupine odohrajú jeho zverenci v nedeľu 21. júna proti nováčikovi z afrického súostrovia Kapverdy. Ako je známe, Kapverdy sa v úvodnom svojom vystúpení na MS 2026 postarali o senzáciu bezgólovou remízou proti Španielsku. Všetky štyri tímy v H-skupine majú na konte po jednom bode.
Zdroj: SITA.sk - Marcelo Bielsa sa pri fotení pre FIFA nepozeral na fotografa: Nie som model, ale tréner © SITA Všetky práva vyhradené.
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