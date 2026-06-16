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 24hod.sk    Šport

16. júna 2026

Na MS sa to stalo prvýkrát! Výber Tuniska už nevedie Lamouchi, nahradil ho Renard


Tagy: MS vo futbale 2026

Po debakli s výberom Švédska majú Afričania mimoriadne ťažkú pozíciu v boji o postup do vyraďovacej časti svetového šampionátu. K mimoriadne netradičnému kroku sa počas majstrovstiev sveta v ...



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russia_soccer_wcup_portugal_morocco_27017 68577caa5fb6403fbb2d15339051a20e 676x476 16.6.2026 (SITA.sk) - Po debakli s výberom Švédska majú Afričania mimoriadne ťažkú pozíciu v boji o postup do vyraďovacej časti svetového šampionátu.


K mimoriadne netradičnému kroku sa počas majstrovstiev sveta v Severnej Amerike odhodlali zástupcovia Tuniskej futbalovej federácie. Po úvodnom vystúpení na svetovom šampionáte, v ktorom Afričania podľahli Švédom hladko 1:5, odvolali trénera Sabriho Lamouchiho a na jeho miesto dosadili iného Francúza - Hervého Renarda.

Doteraz sa na futbalových MS ešte nestalo, aby tréner prišiel o prácu po jedinom vystúpení. Lamouchi viedol Tunisanov od januára a jeho zverenci odvtedy zvíťazili len raz.

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Renard je známy tým, že na predchádzajúcom šampionáte priviedol reprezentáciu Saudskej Arábie k šokujúcemu víťazstvu nad výberom Argentíny, ktorá neskôr získala titul. V minulosti pôsobil aj na lavičkách iných afrických národných tímov - Maroka, Pobrežia Slonoviny, Zambie a Angoly, pracoval aj ako tréner ženskej reprezentácie Francúzska.

Vysoké prehra so Švédmi skomplikovala vyhliadky Tunisanov na ceste za vytúženým postupom do vyraďovacej časti MS 2026, pred sebou majú ešte stretnutia proti Japoncom a Holanďanom.

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Renard povedie tuniský výber do konca šampionátu s cieľom zlepšiť výkony tímu. Rozhodnutie rýchlo vymeniť trénera podčiarkuje tlak aj nádej na lepšie výsledky Tuniska v zostávajúcich zápasoch skupinovej časti.


Zdroj: SITA.sk - Na MS sa to stalo prvýkrát! Výber Tuniska už nevedie Lamouchi, nahradil ho Renard © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026
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