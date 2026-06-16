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16. júna 2026
Na MS sa to stalo prvýkrát! Výber Tuniska už nevedie Lamouchi, nahradil ho Renard
Tagy: MS vo futbale 2026
Po debakli s výberom Švédska majú Afričania mimoriadne ťažkú pozíciu v boji o postup do vyraďovacej časti svetového šampionátu. K mimoriadne netradičnému kroku sa počas majstrovstiev sveta v ...
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16.6.2026 (SITA.sk) - Po debakli s výberom Švédska majú Afričania mimoriadne ťažkú pozíciu v boji o postup do vyraďovacej časti svetového šampionátu.
K mimoriadne netradičnému kroku sa počas majstrovstiev sveta v Severnej Amerike odhodlali zástupcovia Tuniskej futbalovej federácie. Po úvodnom vystúpení na svetovom šampionáte, v ktorom Afričania podľahli Švédom hladko 1:5, odvolali trénera Sabriho Lamouchiho a na jeho miesto dosadili iného Francúza - Hervého Renarda.
Doteraz sa na futbalových MS ešte nestalo, aby tréner prišiel o prácu po jedinom vystúpení. Lamouchi viedol Tunisanov od januára a jeho zverenci odvtedy zvíťazili len raz.
Renard je známy tým, že na predchádzajúcom šampionáte priviedol reprezentáciu Saudskej Arábie k šokujúcemu víťazstvu nad výberom Argentíny, ktorá neskôr získala titul. V minulosti pôsobil aj na lavičkách iných afrických národných tímov - Maroka, Pobrežia Slonoviny, Zambie a Angoly, pracoval aj ako tréner ženskej reprezentácie Francúzska.
Vysoké prehra so Švédmi skomplikovala vyhliadky Tunisanov na ceste za vytúženým postupom do vyraďovacej časti MS 2026, pred sebou majú ešte stretnutia proti Japoncom a Holanďanom.
Renard povedie tuniský výber do konca šampionátu s cieľom zlepšiť výkony tímu. Rozhodnutie rýchlo vymeniť trénera podčiarkuje tlak aj nádej na lepšie výsledky Tuniska v zostávajúcich zápasoch skupinovej časti.
Zdroj: SITA.sk - Na MS sa to stalo prvýkrát! Výber Tuniska už nevedie Lamouchi, nahradil ho Renard © SITA Všetky práva vyhradené.
K mimoriadne netradičnému kroku sa počas majstrovstiev sveta v Severnej Amerike odhodlali zástupcovia Tuniskej futbalovej federácie. Po úvodnom vystúpení na svetovom šampionáte, v ktorom Afričania podľahli Švédom hladko 1:5, odvolali trénera Sabriho Lamouchiho a na jeho miesto dosadili iného Francúza - Hervého Renarda.
Doteraz sa na futbalových MS ešte nestalo, aby tréner prišiel o prácu po jedinom vystúpení. Lamouchi viedol Tunisanov od januára a jeho zverenci odvtedy zvíťazili len raz.
Renard je známy tým, že na predchádzajúcom šampionáte priviedol reprezentáciu Saudskej Arábie k šokujúcemu víťazstvu nad výberom Argentíny, ktorá neskôr získala titul. V minulosti pôsobil aj na lavičkách iných afrických národných tímov - Maroka, Pobrežia Slonoviny, Zambie a Angoly, pracoval aj ako tréner ženskej reprezentácie Francúzska.
Vysoké prehra so Švédmi skomplikovala vyhliadky Tunisanov na ceste za vytúženým postupom do vyraďovacej časti MS 2026, pred sebou majú ešte stretnutia proti Japoncom a Holanďanom.
Renard povedie tuniský výber do konca šampionátu s cieľom zlepšiť výkony tímu. Rozhodnutie rýchlo vymeniť trénera podčiarkuje tlak aj nádej na lepšie výsledky Tuniska v zostávajúcich zápasoch skupinovej časti.
Zdroj: SITA.sk - Na MS sa to stalo prvýkrát! Výber Tuniska už nevedie Lamouchi, nahradil ho Renard © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
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