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 24hod.sk    Šport

16. júna 2026

Rád číta rôznu literatúru. Basketbalistu tvrdo skritizovali za fotografiu Hitlerovej knihy – FOTO


Tagy: Fanúšikovia Kniha Kritika

Podľa jeho názoru išlo o nedorozumenie, ktoré pramenilo skôr z jeho čitateľských preferencií než z politického presvedčenia. Chorvátsky basketbalista Luka Božič sa ocitol v centre pozornosti na ...



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16.6.2026 (SITA.sk) - Podľa jeho názoru išlo o nedorozumenie, ktoré pramenilo skôr z jeho čitateľských preferencií než z politického presvedčenia.


Chorvátsky basketbalista Luka Božič sa ocitol v centre pozornosti na sociálnych sieťach po tom, čo zverejnil fotografiu, ktorá zobrazovala knihu Mein Kampf od Adolfa Hitlera.

Reakcia fanúšikov bola rýchla a v priebehu niekoľkých minút dostal nespočetné množstvo kritiky, čo ho viedlo k zmazaniu celého príspevku.

Božič následne vydal vyhlásenie, v ktorom objasnil situáciu a ospravedlnil sa tým, ktorých kontroverzný obrázok mohol uraziť.

"Požiadali ma, aby som vymazal fotografiu knihy, ktorú čítam. Nevyjadril som svoje politické názory, iba som zdieľal fotku. Ak som niekoho urazil, ospravedlňujem sa - rád čítam rôzne druhy literatúry," argumentoval 30-ročný Božič.

Podľa jeho názoru išlo o nedorozumenie, ktoré pramenilo skôr z jeho čitateľských preferencií než z politického presvedčenia.

Po nevydarenej sezóne s Granadou, s ktorou vypadol z najvyššej španielskej súťaže, zároveň aj skončil v tíme.


Zdroj: SITA.sk - Rád číta rôznu literatúru. Basketbalistu tvrdo skritizovali za fotografiu Hitlerovej knihy – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Fanúšikovia Kniha Kritika
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