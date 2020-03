Marcová novinka Roberta Buriana I'm Nothing Without You tentokrát bez vizuálu

"Tak ako ku všetkým skladbám v roku 2020, tak aj k tejto mal byť pripravený vizuál. Vzhľadom na globálnu nepriaznivú situáciu sme však museli zastaviť jeho výrobu," hovorí producent Robert Burian. Skladba je teda v súčasnosti dostupná len vo forme oficiálneho audia.

"Absolútne rešpektujem nariadenia našej krajiny v rámci opatrení na zamedzenie šírenia vírusu. Práve preto predstavujem I'm Nothing Withou You iba ako audio a verím, že poteší mnohých z vás," hovorí R. Burian. Novinke v štýle deep house, vydanej na prestížnej a rešpektovanej švajčiarskej značke Enormous Tunes sa opäť dostalo podpory aj od EDX v šou No Xcuses (No Xcuses 472 https://youtu.be/CdzeUv5wowM?t=411 ).V prebehu víkendu sa k Robertovi Burianovi dostal aj záznam vysielania španielskeho rádia. "Robert Burian, Slovák, ktorého kariéru sledujeme odkedy začal pracovať s nahrávacou spoločnosťou Enormous Tunes. Pred pár týždňami dokončil novú super vec s názvom I Can't Sleep - typický zvuk deek house s dotykom techna," začal v úvode moderátor a následne uviedol aj novú skladbu I'm Nothing Without You.Ďalšia novinka od Roberta Buriana na Enormous Tunes je naplánovaná na koniec apríla 2020.