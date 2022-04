Cristiano Ronaldo stratil nervy po prehratom zápase, fanúšikovi z Evertonu zničil telefón (video)

Prípad už rieši polícia

10.4.2022 (Webnoviny.sk) - Útočník Cristiano Ronaldo sa ospravedlnil za svoje správanie po sobotňajšej prehre jeho Manchestru United 0:1 na pôde Evertonu.Portugalský futbalista totiž po skončení stretnutia v návale zlosti pri odchode z hracej plochy vytrhol jednému z domácich fanúšikov z rúk mobilný telefón a poškodil ho."Chcel by som sa ospravedlniť za môj výbuch a ak to bude možné, rád by som pozval tohto priaznivca, aby si pozrel náš zápas na Old Trafford ako znak fair play a športového ducha," napísal Cristiano Ronaldo na Instagrame. Tridsaťsedemročný CR7 tiež uviedol, že vždy je pre neho náročné vyrovnať sa v ťažkých chvíľach s emóciami.Prípadom sa už začala zaoberať aj polícia. "Keď hráči v sobotu o pol tretej popoludní opúšťali ihrisko, chlapec sa stal údajne obeťou napadnutia hráčom hostí, ktorý odchádzal z ihriska. Celá záležitosť je predmetom vyšetrovania, na ktorom spolupracujeme s FC Everton pri analýze videozáznamov z bezpečnostných kamier. Žiadame prípadných svedkov incidentu, aby sa nám prihlásili," uviedla v nedeľu liverpoolska polícia.Hosťujúci klub po incidente informoval, že situáciu interne prešetrí a bude spolupracovať s políciou, ak o to bezpečnostné zložky požiadajú.Manchester United je po prehre s Evertonom na 7. priečke so ziskom 51 bodov a miestenka v budúcoročnej edícií Ligy majstrov sa mu vzďaľuje. Cristiano Ronaldo v tohtoročnej edícii Premier League skóroval dvanásťkrát a je najlepším strelcom svojho tímu.