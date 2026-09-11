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11. septembra 2026

Marescova prvá veľká výzva v manchesterskom derby, FC Chelsea chce ukončiť sen Hullu City


Tagy: Premier League 2026/2027

Manchester City začal ligovú sezónu ideálne, Erling Haaland láme rekordy, na Fulham aj Hull čakajú náročné zápasy. Taliansky futbalový tréner Enzo Maresca čelí prvej vážnejšej skúške od ...



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south_korea_manchester_city_atletico_madrid_soccer_58862 676x451 11.9.2026 (SITA.sk) - Manchester City začal ligovú sezónu ideálne, Erling Haaland láme rekordy, na Fulham aj Hull čakajú náročné zápasy.


Taliansky futbalový tréner Enzo Maresca čelí prvej vážnejšej skúške od okamihu, keď prebral anglický klub Manchester City po Španielovi Pepovi Guardiolovi. Jeho zverenci v nedeľu nastúpia proti mestskému rivalovi Manchestru United. Počas najbližšieho víkendu môže aj londýnsky Arsenal ako obhajca titulu predĺžiť svoj perfektný štart ročníka na ihrisku Sunderlandu.

Okrem dvoch najlepších tímov z predchádzajúcej sezóny je v popredí tabuľky aj zatiaľ nezdolaný nováčik Hull City, ktorý však čaká neľahký duel proti FC Chelsea pod vedením Xabiho Alonsa, ktorého ofenzíva je veľmi efektívna. Naopak, Fulham ešte nezískal ani bod a pred náročnou cestou na Anfield visí otáznik nad budúcnosťou kouča Álvara Arbelou.

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Manchester CIty doteraz absolvoval tri víťazné ligové stretnutia, ale niektoré výkony jeho tímu boli menej presvedčivé. Napríklad v súboji proti Coventry zahodili veľa príležitostí a "The Citizens" vyhrali tesne 1:0, predtým proti Bournemouthu potrebovali dva góly v závere.

Okrem zmeny trénera City zaznamenali rekordné výdavky na hráčov, na nové posily minuli 460 miliónov libier a do klubu prišli napríklad Enzo Fernández, Elliott Anderson či Ayyoub Bouaddi. Teraz ich čaká neľahká misia na Old Trafforde. Hlavný pilier mužstva Nór Erling Haaland stále strieľa góly, v troch dueloch sa presadil trikrát a už je tretí najlepším strelec City v histórii so 167 presnými zásahmi. "Som na tieto čísla naozaj hrdý, no mám len 26 a chuť ísť za ďalšími," prezradil.

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Manchester United zatiaľ nezvládol vstup do sezóny a v boji o titul môže po víkende ešte viac zaostať. Tím Michaela Carricka získal len štyri body z troch zápasov proti Hullu City, Ipswichu a Evertonu.

Tréner Arbeloa z Fulhamu čelí tlaku a je favoritom bookmakerov na to, že sa v tejto sezóne stane prvým vyhodeným trénerom v Premier League, jeho tím má zatiaľ tri prehry bez prerušenia. Španiel bol kritizovaný za príliš naivnú taktiku, ktorá často necháva obranu otvorenú. Arbeloa môže prísť o prácu už koncom septembra počas trojtýždňovej pauzy vyhradenej pre potreby národných tímov. "Nejde mi o miesto, som si istý a rozprávam sa s hráčmi, aby hrali podľa mojich predstáv," uviedol Arbeloa.

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Hull City, ktorí pred sezónou patril medzi favoritov na zostup, zatiaľ ešte neinkasoval a jeho návrat do najvyššej súťaže je ako z najkrajšieho sna. Počas víkendu však defenzívny štít nováčika preverí ofenzíva FC Chelsea kormidelníka Xabiho Alonsa.

"Musíme ich poriadne 'kopnúť'," vtipkoval tréner Hull Sergej Jakirovič o pláne zastaviť útok FC Chelsea, v ktorom figurujú aj Joao Pedro, Pedro Neto a Estevao. "Ak ich dobre nepokryjeme, nemáme šancu," dodal niekdajší hráč Spartaka Trnava.


Zdroj: SITA.sk - Marescova prvá veľká výzva v manchesterskom derby, FC Chelsea chce ukončiť sen Hullu City © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Premier League 2026/2027
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