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11. septembra 2026

Tréner Arsenalu je prekvapený vyjadreniami Jesusa o odchode do FC Barcelona


Tagy: Premier League 2026/2027

Mikel Arteta reaguje na tvrdenia Gabriela Jesusa o jeho vylúčení z tímu pred prestupom do Španielska. Tréner Mikel Arteta z anglického futbalového klubu Arsenal Londýn vyjadril prekvapenie nad ...



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britain_premier_league_soccer_67137 676x451 11.9.2026 (SITA.sk) - Mikel Arteta reaguje na tvrdenia Gabriela Jesusa o jeho vylúčení z tímu pred prestupom do Španielska.


Tréner Mikel Arteta z anglického futbalového klubu Arsenal Londýn vyjadril prekvapenie nad vyhláseniami brazílskeho útočníka Gabriela Jesusa, ktorý tvrdil, že bol nútený trénovať oddelene a pred prestupom do FC Barcelona nebol o ničom informovaný.

Dvadsaťdeväťročný Brazílčan opustil tím "The Gunners" po štyroch rokoch a vyjadril sklamanie z toho, ako bol jeho odchod riešený. V nedávnom rozhovore uviedol, že "z ničoho nič ho dali trénovať mimo skupinu" a pred podpisom zmluvy s Kataláncami "mu nikto nič nepovedal".

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Na uvedenú kritiku Arteta odpovedal, že mal s Jesusom individuálny rozhovor a ich vzťah sa skončil vďačne. "Bol som veľmi prekvapený, najmä preto, že som mal s Gabim individuálny rozhovor v šatni. Neviem, aké slová boli použité - všetky vyjadrovali vďačnosť," povedal Arteta novinárom.

Arteta tiež čelil kritike od bývalého útočníka klubu Iana Wrighta, ktorý vyjadril svoje obavy z údajného nedostatku dialógu medzi klubom a ďalším bývalým hráčom Gabrielom Martinellim, ktorý v septembri prestúpil do saudskoarabského klubu Al Hilal.

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Kouč však poukázal na pozitívne vzťahy, ktoré klub udržiava s bývalými hráčmi, ako napríklad so Leandrom Trossardom, ktorý v júli odišiel do tureckého Besiktasu Istanbul a počas víkendu priamo na tribúne sledoval víťazstvo Arsenalu nad FC Chelsea.

"Viem, že niekedy, keď treba oznámiť zlé správy alebo správy, ktoré ľudia nečakajú, niekto musí byť tým 'zlým policajtom'. Ak to musím byť ja, rozumiem tomu," povedal Arteta pred ligovým duelom proti Sunderlandu.

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"Dôležité je sledovať, čo sa deje po troch alebo šiestich mesiacoch. Keď Trossard prichádza, je v šatni s nami a atmosféra a vzťahy sú výborné. Stále verím tomu istému aj pri ostatných odchádzajúcich hráčoch," doplnil.

Uvedená situácia poukazuje na napätie medzi klubom a odchádzajúcimi hráčmi, pričom Arteta sa snaží zdôrazniť snahu o udržiavanie dobrých vzťahov aj po rozlúčke.


Zdroj: SITA.sk - Tréner Arsenalu je prekvapený vyjadreniami Jesusa o odchode do FC Barcelona © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Premier League 2026/2027
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