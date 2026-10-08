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08. októbra 2026
Mária Čírová spája Slovensko: Jej „Moje Vianoce“ rastú, no nestrácajú dušu
Mária Čírová opäť rozsvieti Slovensko svojimi Vianocami. Jej veľkolepé turné Moje Vianoce 2026 zavíta do Prešova, Nitry, Popradu, Trnavy, Žiliny, Bratislavy a Košíc a už teraz je jasné, že ...
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Jej veľkolepé turné Moje Vianoce 2026 zavíta do Prešova, Nitry, Popradu, Trnavy, Žiliny, Bratislavy a Košíc a už teraz je jasné, že o tento vianočný zážitok je mimoriadny záujem. Viaceré koncerty sú vypredané s veľkým predstihom, pridávajú sa nové miesta a koncerty. Z toho, čo sa pred štrnástimi rokmi začalo ako vianočný koncert, dnes vyrástol fenomén, ktorý každoročne spája tisíce ľudí a celé generácie.
Nie je to však iba príbeh vypredaných vstupeniek. Je to príbeh Márie Čírovej a jej výnimočného vzťahu s publikom. Za štrnásť rokov dokázala z vianočného koncertu vytvoriť tradíciu, ku ktorej sa vracajú celé rodiny. Deti prichádzajú s rodičmi, rodičia so svojimi rodičmi a mnohí si Moje Vianoce už nevedia predstaviť bez spoločného večera s Máriinými piesňami.
"Pre mňa nikdy nebolo cieľom postaviť čo najväčšiu šou. Ja chcem, aby sa človek, ktorý príde na Moje Vianoce, cítil prijatý. Aby na chvíľu vypol všetko, čo nosí v hlave, pozrel sa na človeka vedľa seba a cítil, že sme tam spolu," vyznala sa Mária Čírová.
Práve v tom je jej výnimočnosť. Mária dokázala niečo, čo sa pri prechode do veľkých športových hál podarí máloktorému interpretovi – zväčšiť koncert bez toho, aby zväčšila vzdialenosť medzi sebou a publikom. Aj človek v poslednom rade má pocit, že je súčasťou spoločného večera. Spieva, smeje sa, dojme sa, stíchne. Športová hala sa na jeden večer mení na obývačku. Nie scénografiou, ale pocitom.
Mária pritom presne vie, kedy potrebuje koncert veľký hudobný moment a kedy stačí jej hlas, ticho a jedna veta. Práve táto citlivosť je jedným z jej najsilnejších umeleckých podpisov.
"Môžeme mať obrovské obrazovky, balet, gospel, nádhernú kapelu a sto ľudí v tíme, ale ak sa tá emócia nedostane k človeku v poslednom rade, potom sme svoju prácu neurobili dobre. Možno práve preto sú pre mňa Moje Vianoce stále stretnutím. Len nás je na tom stretnutí každý rok viac," konštatuje Mária.
Tohtoročné Moje Vianoce ponúknu veľkú koncertnú produkciu so živou kapelou, tanečnou a baletnou zložkou, vzdušnou akrobaciou, LED obrazovkami a Big John Society Gospel. Na projekte pracuje približne sto ľudí. Veľkosť však podľa Márie nemá byť samoúčelná – všetko má smerovať k emócii a pocitu spolupatričnosti.
"Je krásne vidieť, ako Moje Vianoce za tie roky vyrástli. Dnes je za nimi veľký tím, veľká technika, veľké pódiá a tisíce ľudí v hľadisku. Pre mňa je však najdôležitejšie, aby sa pod tou veľkosťou nestratilo to najpodstatnejšie – ľudskosť, blízkosť a pocit, že sme tam všetci spolu," dodáva Kráľovná Vianoc Mária Čírová.
Vstupenky na Mária Čírová - MOJE VIANOCE 2026 online tu https://www.ticketportal.sk/event/Maria-Cirova-MOJE-VIANOCE-2026?ID_partner=60
Aj preto Moje Vianoce spájajú generácie. Prichádzajú deti, rodičia aj starí rodičia a mnohí sa vracajú každý rok. Z koncertu sa pre nich stala pevná súčasť adventu a chvíľa, ktorú si spájajú s vlastnými rodinnými Vianocami. Mária Čírová tak vytvorila niečo, čo je oveľa viac než klasický vianočný koncert. Veľká produkcia môže ohúriť, no emócia je to, čo zostáva. A práve tú sa jej darí už štrnásť rokov prenášať z pódia priamo medzi ľudí.
Tohtoročné turné odštartuje 1. decembra v Prešove a následne zavíta 6. decembra do Nitry, 8. decembra do Popradu, 10. decembra do Trnavy, 12. a 13. decembra do Žiliny, 15. decembra do Bratislavy a 20. decembra do Košíc. Veľká šou, obrovské haly a tisíce ľudí. A napriek tomu pocit, akoby boli všetci spolu. Práve v tom je čaro turné Moje Vianoce Márie Čírovej. Vstupenky sú v predaji tu https://www.ticketportal.sk/event/Maria-Cirova-MOJE-VIANOCE-2026?ID_partner=60
Mária Čírová – Moje Vianoce 2026
1. 12. 2026, 19:00 – Športová hala Hotelovej akadémie, Prešov
6. 12. 2026, 19:00 – Mestská športová hala, Nitra
8. 12. 2026, 19:00 – Aréna Poprad, Poprad
10. 12. 2026, 19:00 – Mestská športová hala, Trnava
12. 12. 2026, 19:00 – Športové centrum UNIZA, Žilina
13. 12. 2026, 19:00 – Športové centrum UNIZA, Žilina
15. 12. 2026, 19:00 – PEUGEOT aréna Bratislava, Bratislava
20. 12. 2026, 19:00 – Historická radnica, Košice
20. 12. 2026, 15:30 – Historická radnica, Košice – v predaji od 18.10.2026
Vstupenky na Mária Čírová - MOJE VIANOCE 2026 online tu https://www.ticketportal.sk/event/Maria-Cirova-MOJE-VIANOCE-2026?ID_partner=60
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Zdroj: SITA.sk - Mária Čírová spája Slovensko: Jej „Moje Vianoce“ rastú, no nestrácajú dušu © SITA Všetky práva vyhradené.
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