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 24hod.sk    Kultúra

07. októbra 2026

Múzeum Betliar má novú riaditeľku, vedenie oficiálna prevzala Zsuzsana Nagy


Tagy: Múzeum Betliar nová riaditeľka

Do funkcie ju vymenovala generálna riaditeľka SNM Vieroslava Bernátová. Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum ...



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titulka betliar 676x451 7.10.2026 (SITA.sk) - Do funkcie ju vymenovala generálna riaditeľka SNM Vieroslava Bernátová.


Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Betliar má novú riaditeľku, je ňou Zsuzsana Nagy. Uspela vo výberovom konaní, do funkcie ju vymenovala generálna riaditeľka SNM Vieroslava Bernátová. Múzeum o tom informovalo na sociálnej sieti.

Verím, že svojimi skúsenosťami, vedomosťami a vzťahom k bohatej histórii Andrássyovcov prispeje k ďalšiemu rozvoju múzea a k popularizácii múzejnej činnosti nielen na Gemeri, ale aj v rámci celého Slovenského národného múzea,“ uviedla Vieroslava Bernátová.

SNM tiež novej riaditeľke poprialo veľa úspechov pri vedení múzea a pri predstavovaní jeho výnimočného historického dedičstva návštevníctvu. Vedením múzea v Betliari bola dosiaľ poverená Erika Danková Darániová, a to po tom, ako dovtedajšej riaditeľke Andrei Predajňová 4. júla tohto roka uplynulo šesťmesačné obdobie poverenia.

Danková Darániová mala SNM - Múzeum Betliar viesť maximálne šesť mesiacov, prípadne do úspešného ukončenia výberového konania na pozíciu riaditeľa. Podľa dostupných informácií Nagy nastúpila na svoju pozíciu 6. októbra. O tom, že uspela vo výberovom konaní, informovalo SNM ešte na sklonku augusta.


Zdroj: SITA.sk - Múzeum Betliar má novú riaditeľku, vedenie oficiálna prevzala Zsuzsana Nagy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Múzeum Betliar nová riaditeľka
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