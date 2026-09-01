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01. septembra 2026

Ministerstvo kultúry hľadá štatutárov pre Slovenské technické múzeum aj Štátnu vedeckú knižnicu v Košiciach


Tagy: Riaditelia Výberové konanie

Oznámenia o vyhlásení výberových konaní  sú zverejnené na webe Ministerstva kultúry SR. Rezort kultúry hľadá štatutárov pre



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65c3737c8ee98689706734 scaled 1 676x450 1.9.2026 (SITA.sk) - Oznámenia o vyhlásení výberových konaní  sú zverejnené na webe Ministerstva kultúry SR.


Rezort kultúry hľadá štatutárov pre Slovenské technické múzeum i Štátnu vedeckú knižnicu v Košiciach. Vyplýva to z oznámení o vyhlásení výberových konaní, ktoré sú zverejnené na webe Ministerstva kultúry SR. Na stránkach možno nájsť aj konkrétne požiadavky na uchádzačov i zoznam požadovaných dokladov. V oboch prípadoch je potrebné zaslať potrebné doklady do 6. septembra 2026. Oznámenia boli zverejnené 26. augusta 2026.

„Splnenie určených požiadaviek na uchádzačov bude hodnotiť na výberovom konaní výberová komisia, ktorú určí minister kultúry SR. Výberová komisia bude zložená z počtu členov s hlasovacím právom, ktorých vymenuje minister kultúry SR a jedného tajomníka komisie,” uvádza ministerstvo v oznámení s tým, že na výberové konanie budú pozvaní tí uchádzači, ktorí naplnia všetky predpoklady na výkon práce uvedené v oznámení a doložia ich potrebnými dokladmi.

V rámci výberového konania bude overené ovládanie cudzieho jazyka uchádzačmi, a na osobnom pohovore pred výberovou komisiou aj ich odborné znalosti a osobnostné predpoklady. „Po uskutočnení výberového konania tajomník výberovej komisie spracuje zápisnicu o priebehu výberového konania spolu s informáciou, ktorú predloží ministrovi kultúry SR,” doplnil rezort kultúry. Výberové konanie sa uskutoční 23. septembra 2026.

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová odvolala z funkcie riaditeľku Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach Darinu Kožuchovú aj generálnu riaditeľku Slovenského technického múzea v Košiciach Zuzanu Šullovú k 31. marcu 2026. Informovala o tom vtedy riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková. Kožuchovú od 1. apríla 2026 nahradil ako riaditeľ knižnice Radoslav Maček, vedenia múzea sa v rovnaký deň ujal nový generálny riaditeľ Ján Pivovarník.


Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo kultúry hľadá štatutárov pre Slovenské technické múzeum aj Štátnu vedeckú knižnicu v Košiciach © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Riaditelia Výberové konanie
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