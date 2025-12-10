Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

10. decembra 2025

Speváčka Sandra vystúpi v júli 2026 na Slovensku



Ikona 80. rokov zavíta do Pezinka.



Speváčka Sandra vystúpi v júli 2026 na Slovensku

Nemecká speváčka Sandra, jedna z najúspešnejších európskych popových interpretiek osemdesiatych rokov, vystúpi 21. júla 2026 na nádvorí Šimák Zámok Pezinok. Pôjde o jej samostatné koncertné vystúpenie v rámci letnej koncertnej série na zámku.


Sandra patrila v 80. rokoch medzi medzinárodné hviezdy popovej scény. Jej skladby (I’ll Never Be) Maria Magdalena, In the Heat of the Night, Everlasting Love či Secret Land sa umiestňovali na popredných priečkach európskych hitparád a stali sa charakteristickým zvukom obdobia. Celosvetovo predala viac ako 30 miliónov nahrávok a dlhodobo spolupracovala s producentom Michaelom Cretuom, ktorý neskôr založil projekt Enigma.

Jej hudobná kariéra zahŕňa koncertné turné v Európe, Ázii aj Južnej Amerike. Sandra je dodnes považovaná za jednu z najvýraznejších ženských popových ikon 80. rokov a jej piesne zostávajú súčasťou rozhlasových playlistov naprieč generáciami.

Koncert v Pezinku je súčasťou série podujatí, ktoré v posledných rokoch prinášajú na zámok známe zahraničné mená z oblasti popovej a rockovej hudby. Historické nádvorie poskytne interpretke komorné prostredie pod holým nebom.

Vstupenky online tu https://www.ticketportal.sk/venue/Simak-Zamok-Pezinok-Pezinok?ID_partner=60


