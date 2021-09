Slováci veria, že im to začne padať v útoku a získajú potrebné body proti Cyperčanom

Hamšík chce potešiť fanúšikov

Najbližší program H-skupiny kvalifikácie MS 2022:

utorok 7. 9 od 20.45 h: Slovensko - Cyprus (Bratislava), Rusko - Malta (Moskva) a Chorvátsko - Slovinsko (Split)



Tabuľka:

1. Rusko 5 3 1 1 8:4 10

2. Chorvátsko 5 3 1 1 5:1 10

3. Slovinsko 5 2 1 2 4:4 7

4. Slovensko 5 1 3 1 5:5 6

5. Malta 5 1 1 3 6:9 4

6. Cyprus 5 1 1 3 1:6 4





6.9.2021 (Webnoviny.sk) - Šesť bodov z piatich zápasov a chabých päť strelených gólov. Slovenskí futbaloví reprezentanti napriek zlepšenému hernému prejavu v konečnom dôsledku len prešľapujú na mieste a v kvalifikačnej H-skupine o postup na MS 2022 im na štvrtej priečke bliká už len slabá postupová šanca na účasť v Katare.Zabudnúť na domácu prehru s Chorvátmi (0:1) sa zverenci Štefana Tarkoviča pokúsia už v utorok, keď opäť na Národnom futbalovom štadióne hostia Cyperčanov. Jeden z dvoch outsiderov H-skupiny má na poslednom mieste na konte štyri body, z toho jeden za domácu bezgólovú remízu práve so Slovákmi."V zápase s Cyprom pôjdeme za víťazstvom, chceme byť efektívni v útoku a strieľať góly. Potom nás čaká náročný program v októbri a ja verím, že budeme v hre o postup," zaželal si tréner Tarkovič. "S Chorvátmi sme si po dobrom výkone zrejme nezaslúžili prehrať, ale musíme na to zabudnúť. Verím, že už v utorok nám to tam začne padať a že získame doma konečne tri body," skonštatoval obranca Dávid Hancko na oficiálnom webe Slovenského futbalového zväzu Kapitán Marek Hamšík si váži potlesk divákov po sobotňajšej nešťastnej prehre s úradujúcimi vicemajstrami sveta Chorvátmi. Označil ho za malú útechu po krutom výsledku a strate všetkých troch bodov."Bolo to dobré z našej strany, ale chýbali góly. Boli sme však aktívni a behaví a to je cesta do ďalších zápasov. V septembrových zápasoch sme dosiaľ získali len jeden bod a to treba zmeniť. Tretieho súpera musíme zvládnuť a dúfam, že fanúšikov potešíme dobrým výsledkom," podotkol Hamšík.Slováci sú v polovici kvalifikačného cyklu až na 4. mieste v tabuľke so šiestimi bodmi. Na prvé dve mužstvá, Rusov a Chorvátov, aktuálne strácajú štyri body.Súboj Slovensko - Cyprus sa na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave začne v utorok o 20.45 h. Ako hlavný ho povedie Alijar Aghajev z Azerbajdžanu. Okrem tohto duelu budú v rovnakom čase na programe aj zápasy Rusko - Malta a Chorvátsko - Slovinsko.