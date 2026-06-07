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07. júna 2026
Pápež Lev XIV. v Španielsku fandí Realu Madrid
Tagy: La Liga
Pontifik počas štátnej návštevy Španielska prezradil, že jeho srdce patrí Realu Madrid. Pápež Lev XIV. počas svojej štátnej návštevy v Španielsku otvorene vyjadril svoju sympatiu k futbalovému ...
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7.6.2026 (SITA.sk) - Pontifik počas štátnej návštevy Španielska prezradil, že jeho srdce patrí Realu Madrid.
Pápež Lev XIV. počas svojej štátnej návštevy v Španielsku otvorene vyjadril svoju sympatiu k futbalovému klubu Real Madrid.
Na palube pápežského lietadla, keď sa ho opýtali na preferenciu medzi španielskymi veľkoklubmi, neváhal a s humorom vyhlásil: "Je to jednoduché... pápež je pre všetky tímy, ale (Robert) Prevost je Real Madrid!" Týmto vyjadrením poukázal na svoje pôvodné meno.
Pápežova podpora "bieleho baletu" bude jedným z motívov jeho týždennej návštevy, ktorá zahŕňa pobyty v Madride aj Barcelone.
V sobotu večer viedol modlitbu pred Štadiónom Santiaga Bernabéua, na ktorú prišli stovky tisíc ľudí. V pondelok sa na rovnakom štadióne uskutoční stretnutie medzi pápežom a miestnou diecéznou komunitou.
Rodák z USA doplnil, že počas nadchádzajúcich majstrovstiev sveta vo futbale, ktoré začnú vo štvrtok 11. júna, bude určite držať palce svojej krajine, hoci si nie je istý, koľko zápasov stihne sledovať.
Pápežova otvorenosť v otázkach futbalu, ktorá zvyčajne vyžaduje diplomatickú opatrnosť, počas oficiálnej návštevy Španielska vyvolala pozornosť fanúšikov i médií a poukázala na jeho ľudský rozmer.
Zdroj: SITA.sk - Pápež Lev XIV. v Španielsku fandí Realu Madrid © SITA Všetky práva vyhradené.
Pápež Lev XIV. počas svojej štátnej návštevy v Španielsku otvorene vyjadril svoju sympatiu k futbalovému klubu Real Madrid.
Na palube pápežského lietadla, keď sa ho opýtali na preferenciu medzi španielskymi veľkoklubmi, neváhal a s humorom vyhlásil: "Je to jednoduché... pápež je pre všetky tímy, ale (Robert) Prevost je Real Madrid!" Týmto vyjadrením poukázal na svoje pôvodné meno.
Pápežova podpora "bieleho baletu" bude jedným z motívov jeho týždennej návštevy, ktorá zahŕňa pobyty v Madride aj Barcelone.
V sobotu večer viedol modlitbu pred Štadiónom Santiaga Bernabéua, na ktorú prišli stovky tisíc ľudí. V pondelok sa na rovnakom štadióne uskutoční stretnutie medzi pápežom a miestnou diecéznou komunitou.
Rodák z USA doplnil, že počas nadchádzajúcich majstrovstiev sveta vo futbale, ktoré začnú vo štvrtok 11. júna, bude určite držať palce svojej krajine, hoci si nie je istý, koľko zápasov stihne sledovať.
Pápežova otvorenosť v otázkach futbalu, ktorá zvyčajne vyžaduje diplomatickú opatrnosť, počas oficiálnej návštevy Španielska vyvolala pozornosť fanúšikov i médií a poukázala na jeho ľudský rozmer.
Zdroj: SITA.sk - Pápež Lev XIV. v Španielsku fandí Realu Madrid © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: La Liga
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