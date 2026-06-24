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24. júna 2026
Slovenský pohár vo futbale už pozná dejisko nasledujúceho finále. Prihlášku podal rekordný počet klubov
Prvenstvo budú obhajovať futbalisti Žiliny, ktorí v úvode mája 2026 v domácom prostredí zdolali hráčov Košíc a zaistili si miestenku v kvalifikácii Európskej ligy. Nasledujúca edícia Slovenského ...
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24.6.2026 (SITA.sk) - Prvenstvo budú obhajovať futbalisti Žiliny, ktorí v úvode mája 2026 v domácom prostredí zdolali hráčov Košíc a zaistili si miestenku v kvalifikácii Európskej ligy.
Nasledujúca edícia Slovenského pohára vo futbale vyvrcholí 1. mája 2027 v Košiciach. Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu (SFZ) totiž v stredu schválil dejisko finále 58. vydania Slovnaft Cupu.
Vyvrcholenie domácej pohárovej súťaže tak po troch rokoch opäť v Košickej futbalovej aréne. V máji 2024 tam futbalisti Ružomberka zdolali hráčov Trnavy gólom Adama Tučného a tešili sa zo zisku trofeje.
Do nasledujúceho ročníka futbalového Slovenského pohára sa podľa SFZ prihlásilo rekordných 308 klubov, čo je o 16 viac ako v sezóne 2025/2026.
Prvenstvo budú obhajovať futbalisti Žiliny, ktorí v úvode mája 2026 v domácom prostredí zdolali hráčov Košíc a zaistili si miestenku v kvalifikácii Európskej ligy.
Zdroj: SITA.sk - Slovenský pohár vo futbale už pozná dejisko nasledujúceho finále. Prihlášku podal rekordný počet klubov © SITA Všetky práva vyhradené.
Nasledujúca edícia Slovenského pohára vo futbale vyvrcholí 1. mája 2027 v Košiciach. Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu (SFZ) totiž v stredu schválil dejisko finále 58. vydania Slovnaft Cupu.
Vyvrcholenie domácej pohárovej súťaže tak po troch rokoch opäť v Košickej futbalovej aréne. V máji 2024 tam futbalisti Ružomberka zdolali hráčov Trnavy gólom Adama Tučného a tešili sa zo zisku trofeje.
Do nasledujúceho ročníka futbalového Slovenského pohára sa podľa SFZ prihlásilo rekordných 308 klubov, čo je o 16 viac ako v sezóne 2025/2026.
Prvenstvo budú obhajovať futbalisti Žiliny, ktorí v úvode mája 2026 v domácom prostredí zdolali hráčov Košíc a zaistili si miestenku v kvalifikácii Európskej ligy.
Zdroj: SITA.sk - Slovenský pohár vo futbale už pozná dejisko nasledujúceho finále. Prihlášku podal rekordný počet klubov © SITA Všetky práva vyhradené.
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