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 24hod.sk    Šport

10. júla 2026

Marocký kouč Ouahbi po MS sľubuje návrat svojho tímu v ešte väčšej sile. Na domáci šampionát chcú byť pripravení na 100 percent


Tagy: MS vo futbale 2026

Maroko vypadlo vo štvrťfinále MS 2026, no jeho reprezentačný tím chce aj naďalej rásť a teší sa na domáci turnaj v roku 2030. Tréner marockej futbalovej reprezentácie Mohamed Ouahbi vyjadril pevnú ...



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morocco_wcup_soccer_49496 676x451 10.7.2026 (SITA.sk) - Maroko vypadlo vo štvrťfinále MS 2026, no jeho reprezentačný tím chce aj naďalej rásť a teší sa na domáci turnaj v roku 2030.


Tréner marockej futbalovej reprezentácie Mohamed Ouahbi vyjadril pevnú vieru, že jeho tím sa po vypadnutí vo štvrťfinále tohtoročných majstrovstiev sveta "zotaví" a bude naďalej budovať svoju silu v príprave na svetový šampionát v roku 2030. Ten privíta práve táto africká krajina spolu s Portugalskom a Španielskom.

Maročania chceli v Severnej Amerike aspoň zopakovať historický postup do semifinále z Kataru 2022, no ich nádeje opäť ukončil francúzsky tím. Marocký výber opäť prehral 0:2, preto sa teraz musí sústrediť na budúce výzvy.

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"Francúzsko je naozaj skvelý tím. Hrali sme proti krajine, ktorá hrala v posledných dvoch finále MS a momentálne má jedinečný talent. Vieme, že môžeme konkurovať, a chceme ešte tvrdo pracovať, aby sme nabudúce dosiahli lepšie výsledky," priznal Ouahbi po zápase, ktorý v druhom polčase rozhodli gólmi Kylian Mbappé a Ousmane Dembélé.

Ouahbi pred zápasom uviedol, že neúspech vo štvrťfinále nebude považovať za úspech. "Dôležité je urobiť všetko pre výhru a ja si myslím, že sme to naozaj vyskúšali. Chceme ísť ďalej a raz vyhrať majstrovstvá sveta. Preto sme teraz sklamaní, ale musíme to prijať," dodal.

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Ouahbi sa na svoj post dostal iba v marci, keď nahradil Walida Regraguia. Ten opustil funkciu po finále Afrického pohára národov, ktoré sa začiatkom roka konalo na marockej pôde. Kvalifikácia na budúcoročnú edíciu APN sa začne už v septembri.

Ouahbi zdôraznil, že APN je bezprostrednou prioritou pred svetovým šampionátom 2030. "Ak chceme byť úspešní, musíme naďalej budovať tím, zvládnuť kvalifikáciu a vyhrať turnaj. Máme obrovský potenciál talentov a silnú federáciu, takže máme všetko, čo potrebujeme, aby sme sa zlepšovali a napredovali," povedal belgický rodák.

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V základnej zostave Maroka proti Francúzsku bolo veľa talentovaných mladíkov vrátane 17-ročného francúzskeho rodáka Ayyouba Bouaddiho, no na silného súpera to nestačilo. "Musíme uznať, že Francúzsko je veľmi dobrý tím. Mohli skórovať skôr, ale my sme chceli vydržať dlhšie a sledovať, ako zareagujú. Máme talentovaný mladý tím a chceme sa zlepšiť. Tento turnaj nám v tom pomôže. Musíme zdvihnúť hlavy a pokračovať v práci," uzavrel Ouahbi.


Zdroj: SITA.sk - Marocký kouč Ouahbi po MS sľubuje návrat svojho tímu v ešte väčšej sile. Na domáci šampionát chcú byť pripravení na 100 percent © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026
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