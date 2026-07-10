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10. júla 2026
Marocký kouč Ouahbi po MS sľubuje návrat svojho tímu v ešte väčšej sile. Na domáci šampionát chcú byť pripravení na 100 percent
Tagy: MS vo futbale 2026
Maroko vypadlo vo štvrťfinále MS 2026, no jeho reprezentačný tím chce aj naďalej rásť a teší sa na domáci turnaj v roku 2030. Tréner marockej futbalovej reprezentácie Mohamed Ouahbi vyjadril pevnú ...
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10.7.2026 (SITA.sk) - Maroko vypadlo vo štvrťfinále MS 2026, no jeho reprezentačný tím chce aj naďalej rásť a teší sa na domáci turnaj v roku 2030.
Tréner marockej futbalovej reprezentácie Mohamed Ouahbi vyjadril pevnú vieru, že jeho tím sa po vypadnutí vo štvrťfinále tohtoročných majstrovstiev sveta "zotaví" a bude naďalej budovať svoju silu v príprave na svetový šampionát v roku 2030. Ten privíta práve táto africká krajina spolu s Portugalskom a Španielskom.
Maročania chceli v Severnej Amerike aspoň zopakovať historický postup do semifinále z Kataru 2022, no ich nádeje opäť ukončil francúzsky tím. Marocký výber opäť prehral 0:2, preto sa teraz musí sústrediť na budúce výzvy.
"Francúzsko je naozaj skvelý tím. Hrali sme proti krajine, ktorá hrala v posledných dvoch finále MS a momentálne má jedinečný talent. Vieme, že môžeme konkurovať, a chceme ešte tvrdo pracovať, aby sme nabudúce dosiahli lepšie výsledky," priznal Ouahbi po zápase, ktorý v druhom polčase rozhodli gólmi Kylian Mbappé a Ousmane Dembélé.
Ouahbi pred zápasom uviedol, že neúspech vo štvrťfinále nebude považovať za úspech. "Dôležité je urobiť všetko pre výhru a ja si myslím, že sme to naozaj vyskúšali. Chceme ísť ďalej a raz vyhrať majstrovstvá sveta. Preto sme teraz sklamaní, ale musíme to prijať," dodal.
Ouahbi sa na svoj post dostal iba v marci, keď nahradil Walida Regraguia. Ten opustil funkciu po finále Afrického pohára národov, ktoré sa začiatkom roka konalo na marockej pôde. Kvalifikácia na budúcoročnú edíciu APN sa začne už v septembri.
Ouahbi zdôraznil, že APN je bezprostrednou prioritou pred svetovým šampionátom 2030. "Ak chceme byť úspešní, musíme naďalej budovať tím, zvládnuť kvalifikáciu a vyhrať turnaj. Máme obrovský potenciál talentov a silnú federáciu, takže máme všetko, čo potrebujeme, aby sme sa zlepšovali a napredovali," povedal belgický rodák.
V základnej zostave Maroka proti Francúzsku bolo veľa talentovaných mladíkov vrátane 17-ročného francúzskeho rodáka Ayyouba Bouaddiho, no na silného súpera to nestačilo. "Musíme uznať, že Francúzsko je veľmi dobrý tím. Mohli skórovať skôr, ale my sme chceli vydržať dlhšie a sledovať, ako zareagujú. Máme talentovaný mladý tím a chceme sa zlepšiť. Tento turnaj nám v tom pomôže. Musíme zdvihnúť hlavy a pokračovať v práci," uzavrel Ouahbi.
Zdroj: SITA.sk - Marocký kouč Ouahbi po MS sľubuje návrat svojho tímu v ešte väčšej sile. Na domáci šampionát chcú byť pripravení na 100 percent © SITA Všetky práva vyhradené.
Tréner marockej futbalovej reprezentácie Mohamed Ouahbi vyjadril pevnú vieru, že jeho tím sa po vypadnutí vo štvrťfinále tohtoročných majstrovstiev sveta "zotaví" a bude naďalej budovať svoju silu v príprave na svetový šampionát v roku 2030. Ten privíta práve táto africká krajina spolu s Portugalskom a Španielskom.
Maročania chceli v Severnej Amerike aspoň zopakovať historický postup do semifinále z Kataru 2022, no ich nádeje opäť ukončil francúzsky tím. Marocký výber opäť prehral 0:2, preto sa teraz musí sústrediť na budúce výzvy.
"Francúzsko je naozaj skvelý tím. Hrali sme proti krajine, ktorá hrala v posledných dvoch finále MS a momentálne má jedinečný talent. Vieme, že môžeme konkurovať, a chceme ešte tvrdo pracovať, aby sme nabudúce dosiahli lepšie výsledky," priznal Ouahbi po zápase, ktorý v druhom polčase rozhodli gólmi Kylian Mbappé a Ousmane Dembélé.
Ouahbi pred zápasom uviedol, že neúspech vo štvrťfinále nebude považovať za úspech. "Dôležité je urobiť všetko pre výhru a ja si myslím, že sme to naozaj vyskúšali. Chceme ísť ďalej a raz vyhrať majstrovstvá sveta. Preto sme teraz sklamaní, ale musíme to prijať," dodal.
Ouahbi sa na svoj post dostal iba v marci, keď nahradil Walida Regraguia. Ten opustil funkciu po finále Afrického pohára národov, ktoré sa začiatkom roka konalo na marockej pôde. Kvalifikácia na budúcoročnú edíciu APN sa začne už v septembri.
Ouahbi zdôraznil, že APN je bezprostrednou prioritou pred svetovým šampionátom 2030. "Ak chceme byť úspešní, musíme naďalej budovať tím, zvládnuť kvalifikáciu a vyhrať turnaj. Máme obrovský potenciál talentov a silnú federáciu, takže máme všetko, čo potrebujeme, aby sme sa zlepšovali a napredovali," povedal belgický rodák.
V základnej zostave Maroka proti Francúzsku bolo veľa talentovaných mladíkov vrátane 17-ročného francúzskeho rodáka Ayyouba Bouaddiho, no na silného súpera to nestačilo. "Musíme uznať, že Francúzsko je veľmi dobrý tím. Mohli skórovať skôr, ale my sme chceli vydržať dlhšie a sledovať, ako zareagujú. Máme talentovaný mladý tím a chceme sa zlepšiť. Tento turnaj nám v tom pomôže. Musíme zdvihnúť hlavy a pokračovať v práci," uzavrel Ouahbi.
Zdroj: SITA.sk - Marocký kouč Ouahbi po MS sľubuje návrat svojho tímu v ešte väčšej sile. Na domáci šampionát chcú byť pripravení na 100 percent © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
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