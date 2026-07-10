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10. júla 2026
Maroko skončilo vo štvrťfinále MS 2026, no fanúšikovia sú hrdí na svojich miláčikov – VIDEO
Tagy: MS vo futbale 2026
Fanúšikovia v marockej metropole Rabat sa zhromaždili v kaviarňach a na terasách, kde počas zápasu neraz hlasno povzbudzovali svoj tím, pričom veľkú radosť im spôsobil zákrok brankára Yassina Bounoua v 28. ...
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10.7.2026 (SITA.sk) - Fanúšikovia v marockej metropole Rabat sa zhromaždili v kaviarňach a na terasách, kde počas zápasu neraz hlasno povzbudzovali svoj tím, pričom veľkú radosť im spôsobil zákrok brankára Yassina Bounoua v 28. minúte pri Mbappého penalte.
Futbalová reprezentácia Maroka skončila svoju púť majstrovstvami sveta v Severnej Amerike štvrťfinálovou prehrou 0:2 s výberom Francúzskom. Napriek sklamaniu po vyradení však zostáva medzi fanúšikmi veľká hrdosť na dosiahnutý výkon a prestíž, ktorú si krajina vybudovala.
Maroko bolo jediné africké mužstvo v najlepšej osmičke a v predchádzajúcich dueloch hralo odvážne. Vo štvrtok však nezopakovalo dynamický prejav a podalo podpriemerný výkon proti francúzskej zostave vedenej hviezdnym Kylianom Mbappém.
Fanúšikovia v marockej metropole Rabat sa zhromaždili v kaviarňach a na terasách, kde počas zápasu neraz hlasno povzbudzovali svoj tím, pričom veľkú radosť im spôsobil zákrok brankára Yassina Bounoua v 28. minúte pri Mbappého penalte. Následné góly Mbappého a Ousmaneho Dembélého však rozhodli o osude zápasu a medzi marockými priaznivcami sa rozhostilo ticho.
Mladý divák Azirar, ktorý zápas sledoval v Rabate, priznal, že "to bol pre Maroko veľmi ťažký zápas", no uznal, že "Francúzsko si triumf zaslúžilo". Podobné pocity vyjadril aj ďalší fanúšik Mustapha Garni slovami, že dúfal v postup do semifinále, ktorý sa však tentoraz nekonal. Na predchádzajúcom šampionáte v Katare 2022 sa Maroko dostalo až do štvorky najlepších tímov.
Ghizlane Elidrissiová vyzdvihla bojovnosť tímu, ktorý "bojoval až do konca" a to napriek nepriaznivému stavu. Maroko sa navyše teší na ďalšie veľké futbalové podujatie - v roku 2030 bude spoluhostiteľom majstrovstiev sveta so Španielskom a Portugalskom. Fanúšikovia veria, že marocká reprezentácia sa v budúcnosti dostane až do finále a možno získa aj majstrovský pohár.
Zdroj: SITA.sk - Maroko skončilo vo štvrťfinále MS 2026, no fanúšikovia sú hrdí na svojich miláčikov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Futbalová reprezentácia Maroka skončila svoju púť majstrovstvami sveta v Severnej Amerike štvrťfinálovou prehrou 0:2 s výberom Francúzskom. Napriek sklamaniu po vyradení však zostáva medzi fanúšikmi veľká hrdosť na dosiahnutý výkon a prestíž, ktorú si krajina vybudovala.
Maroko bolo jediné africké mužstvo v najlepšej osmičke a v predchádzajúcich dueloch hralo odvážne. Vo štvrtok však nezopakovalo dynamický prejav a podalo podpriemerný výkon proti francúzskej zostave vedenej hviezdnym Kylianom Mbappém.
Fanúšikovia v marockej metropole Rabat sa zhromaždili v kaviarňach a na terasách, kde počas zápasu neraz hlasno povzbudzovali svoj tím, pričom veľkú radosť im spôsobil zákrok brankára Yassina Bounoua v 28. minúte pri Mbappého penalte. Následné góly Mbappého a Ousmaneho Dembélého však rozhodli o osude zápasu a medzi marockými priaznivcami sa rozhostilo ticho.
Mladý divák Azirar, ktorý zápas sledoval v Rabate, priznal, že "to bol pre Maroko veľmi ťažký zápas", no uznal, že "Francúzsko si triumf zaslúžilo". Podobné pocity vyjadril aj ďalší fanúšik Mustapha Garni slovami, že dúfal v postup do semifinále, ktorý sa však tentoraz nekonal. Na predchádzajúcom šampionáte v Katare 2022 sa Maroko dostalo až do štvorky najlepších tímov.
Ghizlane Elidrissiová vyzdvihla bojovnosť tímu, ktorý "bojoval až do konca" a to napriek nepriaznivému stavu. Maroko sa navyše teší na ďalšie veľké futbalové podujatie - v roku 2030 bude spoluhostiteľom majstrovstiev sveta so Španielskom a Portugalskom. Fanúšikovia veria, že marocká reprezentácia sa v budúcnosti dostane až do finále a možno získa aj majstrovský pohár.
Zdroj: SITA.sk - Maroko skončilo vo štvrťfinále MS 2026, no fanúšikovia sú hrdí na svojich miláčikov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
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