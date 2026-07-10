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 24hod.sk    Šport

10. júla 2026

Pogačar je na Tour de France opäť v žltom drese, v 6. etape deklasoval súperov vrátane rivala Vingegaarda



Tadej Pogačar opäť ukázal silu a vyhral náročnú horskú etapu Pyrenejí. Slovinský cyklista Tadej Pogačar potvrdil svoju skvelú formu a triumfom v 6. etape sa dostal do čele celkovej klasifikácie Tour ...



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tour_de_france_cycling_74_3 676x451 10.7.2026 (SITA.sk) - Tadej Pogačar opäť ukázal silu a vyhral náročnú horskú etapu Pyrenejí.


Slovinský cyklista Tadej Pogačar potvrdil svoju skvelú formu a triumfom v 6. etape sa dostal do čele celkovej klasifikácie Tour de France 2026. Dvadsaťsedemročný Slovinec v náročnej horskej etape deklasoval konkurenciu vrátane hlavného rivala Jonasa Vingegaarda a na čele má pred ním náskok 2:42 minúty.

"Zobudil som sa už o siedmej ráno s veľkým nadšením aj nervozitou. Všetci moji tímoví kolegovia boli mimoriadne motivovaní, takže som vedel, že to bude dobrý deň. Išli sme naplno a s vedomím, že nemáme čo stratiť. Ak vybuchneme, vybuchnú oni. Nakoniec sa nám to podarilo a som veľmi hrdý," povedal v cieli Pogačar, ktorý sa od súperov odpútal v stúpaní na legendárny Tourmalet a napokon dosiahol 23. etapové víťazstvo na TdF.

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Úspech tímu UAE Emirates podčiarkol treťou priečkou Mexičan Isaac Del Toro, ktorý v špurte zdolal olympijského šampióna Remca Evenepoela. Celkovo je tretí s mankom 3 minúty a 27 sekúnd na Pogačara.

Smolu mal dovtedajší líder Nór Torstein Traeen, ktorý v stúpaní na Tourmalet stratil kontaktu s vedúcou skupinou a v následnom zjazde spadol. Do cieľa prišiel s veľkým mankom a prišiel o žltý dres, utrpel však otras mozgu a mal niekoľko zlomených rebier, preto z pretekov napokon odstúpil.

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Pogačar sa od Vingegaarda "odtrhol" približne 4 km pred vrcholom Tourmaletu. Pred zjazdom mal náskok približne 30 sekúnd, po ňom už bol minútový. Potom až do cieľa slovinský cyklista ešte zvyšoval svoj náskok. Vingegaard bojoval až do cieľa, aby minimalizoval straty, no priznal náročnosť etapy. Stále verí vo svoje možnosti. "Boj sa ešte nekončí," uviedol dvojnásobný víťaz Tour de France.



Zdroj: SITA.sk - Pogačar je na Tour de France opäť v žltom drese, v 6. etape deklasoval súperov vrátane rivala Vingegaarda © SITA Všetky práva vyhradené.

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