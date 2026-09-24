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24. septembra 2026

Moldavsko varuje pred ohrozením civilných lietadiel ruskými dronmi, počet bezpečnostných incidentov alarmujúco rastie


Tagy: moldavský vzdušný priestor narušenie vzdušného priestoru Protivzdušná obrana ruské drony

Ministerstvo obrany uviedlo, že z celkového počtu 81 narušení vzdušného priestoru raketami a dronmi zaznamenali 44 prípadov v tomto roku. Moldavsko vo štvrtok varovalo, že rastúci počet incidentov s



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gettyimages 1281219389 676x483 24.9.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo obrany uviedlo, že z celkového počtu 81 narušení vzdušného priestoru raketami a dronmi zaznamenali 44 prípadov v tomto roku.


Moldavsko vo štvrtok varovalo, že rastúci počet incidentov s bezpilotnými lietadlami, ktoré si opakovane vynútili uzatvorenie vzdušného priestoru krajiny, ohrozuje bezpečnosť civilného letectva. K udalostiam dochádza v čase pokračujúcej vojny na susednej Ukrajine.

Hrozba pre civilné lietadlá


Len vo štvrtok narušilo moldavský vzdušný priestor niekoľko dronov, čo viedlo k jeho dočasnému uzatvoreniu. Dva z nich explodovali na území Moldavska, pričom si incidenty nevyžiadali zranenia.

Moldavské ministerstvo obrany uviedlo, že z celkového počtu 81 narušení vzdušného priestoru raketami a bezpilotnými prostriedkami ruskej a iránskej výroby zaznamenali 44 prípadov v tomto roku. Podľa rezortu ide o nárast, ktorý „priamo ovplyvňuje bezpečnosť leteckej dopravy v Moldavsku“.

Vo viac ako desiatich prípadoch bolo potrebné uzatvoriť vzdušný priestor pre hrozbu voči civilnému letectvu,“ uviedlo ministerstvo.

Posilňujú obranné kapacity


Proeurópska prezidentka Maia Sanduová najnovšie narušenia vzdušného priestoru odsúdila. „Ruská vojna ohrozuje celú Európu. Túto vojnu odsudzujeme a stojíme pri Ukrajine,“ napísala na sociálnej sieti X.

Sanduová už v pondelok uviedla, že krajina pracuje na posilnení svojich obranných kapacít v reakcii na pribúdajúce incidenty s dronmi. Dodala, že ide o regionálny problém, s ktorým majú ťažkosti vyrovnať sa aj armády, ktoré sú podstatne vyspelejšie a lepšie vybavené než moldavské ozbrojené sily.


Zdroj: SITA.sk - Moldavsko varuje pred ohrozením civilných lietadiel ruskými dronmi, počet bezpečnostných incidentov alarmujúco rastie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: moldavský vzdušný priestor narušenie vzdušného priestoru Protivzdušná obrana ruské drony
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