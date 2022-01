V Singapure sa bude veľká cena jazdiť minimálne do roku 2028, vedenie F1 podpísalo kontrakt

Singapuru

Preteky by mali byť už v októbri

Štart dvoch pretekov je ešte otázny

28.1.2022 (Webnoviny.sk) -Vedenie majstrovského seriálu formuly 1 podpísalo sedemročný kontrakt s Veľkou cenou. Znamená to, že na okruhu v Marina Bay sa bude jazdiť najprestížnejší motoristický šampionát minimálne do roka 2028.sa prvýkrát dostal do menoslovu dejísk veľkých cien efjednotky v roku 2008 a odvtedy si tieto večerné preteky obľúbili fanúšikovia z celého sveta. Ostatné dva roky však táto moderná východoázijská krajina zostala bez veľkej ceny, jej konanie zrušila pandémia koronavírusu.Očakáva sa, že do tretice to už vyjde asa preteky odjazdia podľa plánu týždeň pred Veľkou cenou Japonska v Suzuke.patrí výnimočné miesto v kalendári našich pretekov. Predĺženie zmluvy v touto krajinou vnímame ako dlhodobú podporu rozvoja športu v tejto časti Ázie. Tešíme sa na pokračovanie spolupráce," vyhlásil prezident F1 Stefano Domenicali.Kalendár majstrovských pretekov formuly 1 má v roku 2022 dovedna 23 zastávok. Začne sa o necelé dva mesiace 20. marca Veľkou cenou Bahrajnu v Sachíre. Úplnú istotu konania zatiaľ nemajú aprílové preteky VC Emilia-Romagna v Imole a májová VC Španielska v Barcelone rovnako ako októbrová VC USA v Austine.Vo všetkých týchto prípadoch sa rovnako ako pričaká na podpis dlhodobej zmluvy s vedením seriálu najrýchlejších štyroch kolies. V prípade Veľkej ceny Miami 8. mája musí prísť ešte na rad definitívne schválenie spôsobilosti okruhu vedením Medzinárodnej automobilovej federácie.