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 24hod.sk    Šport

27. októbra 2026

Martin Chromiak sa stal Hráčom týždňa v AHL. Zo štyroch gólov boli dva víťazné – VIDEO



Martin Chromiak má za sebou veľmi úspešný týždeň v American Hockey League. Najdlhšie čakajúci slovenský hokejista na debut v NHL spomedzi aktívnych hráčov sa ...



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switzerland_world_championship_ice_hockey_51842 676x451 27.10.2026 (SITA.sk) - Martin Chromiak má za sebou veľmi úspešný týždeň v American Hockey League.


Najdlhšie čakajúci slovenský hokejista na debut v NHL spomedzi aktívnych hráčov sa dočkal ocenenia v nižšej zámorskej súťaži.

American Hockey League (AHL) oznámila, že slovenský útočník Martin Chromiak sa stal Hráčom týždňa (ocenenie Howies Hockey Tape/AHL Player of the Week) za obdobie končiace sa 25. októbrom 2026.

Chromiak v priebehu minulého týždňa zaznamenal v troch zápasoch v drese Ontario Reign štyri góly (vrátane dvoch víťazných) a celkovo šesť bodov.

Góly v tretej tretine


Všetky štyri góly strelil 24-ročný slovenský reprezentant v tretej tretine. Začal v utorok, keď v zápase proti Calgary Wranglers, v ktorom jeho tím otočil nepriaznivý vývoj a zvíťazil 3:2, na začiatku tretej tretiny vyrovnal na 2:2 a neskôr v čase 57:10 min strelil víťazný gól.


Dva trojbodové zápasy


"V piatok na ľade tímu Texas Stars pri výhre svojho tímu 5:3 zaznamenal druhý trojbodový výkon v rade. Najprv strelil gól na 4:3 (v čase 53:36) a pridal aj gól do prázdnej bránky na konečných 5:3. V sobotu opäť proti tímu Stars (prehra 2:5) sa síce do kanadského bodovania nezapísal, no na bránku súpera vyslal štyri strely," informoval web AHL.com.

Chromiak 6+2


Chromiak, ktorého si Los Angeles vybralo v piatom kole draftu NHL v roku 2020, strelil v doterajšom priebehu sezóny za Reign šesť gólov a v ôsmich zápasoch nazbieral celkovo osem bodov (6+2). Vo svojom tíme je v produktivite na treťom mieste za Laneom Pedersonom (11) a Coleom Guttmanom (9).

Rodák z Ilavy strávil celú svoju doterajšiu profesionálnu kariéru v Severnej Amerike v drese Ontaria. V 275 zápasoch AHL si pripísal 82 gólov a 81 asistencií, čo predstavuje spolu 163 bodov.



Zdroj: SITA.sk - Martin Chromiak sa stal Hráčom týždňa v AHL. Zo štyroch gólov boli dva víťazné – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

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