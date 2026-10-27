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 24hod.sk    Šport

27. októbra 2026

Slovenský obranca Koch v Česku zasiahol súpera do hlavy, disciplinárka mu dala len minimálny trest


Tagy: česká extraliga 2026/2027

Disciplinárna komisia českej extraligy posudzovala nebezpečný stret slovenského reprezentanta s Janom Bambulom. Hoci našla viacero poľahčujúcich okolností, zdôraznila zodpovednosť hráča za ochranu zdravia ...



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637922490_1477172687100875_2930256436849940792_n 676x451 27.10.2026 (SITA.sk) - Disciplinárna komisia českej extraligy posudzovala nebezpečný stret slovenského reprezentanta s Janom Bambulom. Hoci našla viacero poľahčujúcich okolností, zdôraznila zodpovednosť hráča za ochranu zdravia súpera.


Slovenský hokejový obranca Patrik Koch z českého tímu HC Oceláři Třinec dostal jednozápasový dištanc za nebezpečný zákrok na útočníka Jana Bambulu z Karlových Varov. Disciplinárna komisia českej Tipsport extraligy potvrdila, že pri nedeľňajšom súboji zasiahol súpera do oblasti hlavy a krku. Koch preto vynechá stredajšiu dohrávku 15. kola na ľade brnianskej Komety. Rozhodnutie zároveň poukázalo na hranicu medzi dovoleným tvrdým osobným súbojom a zákrokom, pri ktorom hráč ohrozí zdravie protihráča.

Netradičné stretnutie


Ako uvádza web hokej.cz, incident sa odohral počas netradičného ranného stretnutia Třinca s Karlovými Varmi. Koch tvrdo zrazil Bambulu krátko po odohraní puku, pričom rozhodcovia zákrok vyhodnotili ako natoľko nebezpečný, že slovenského obrancu okamžite vylúčili do konca zápasu. Prípad následne preskúmal predseda disciplinárnej komisie Radim Bičánek, ktorý rozhodol o najnižšom možnom dodatočnom treste.

Disciplinárna komisia pri posudzovaní zákroku zohľadnila viacero okolností v Kochov prospech. Podľa jej stanoviska uplynul medzi odohraním puku a kontaktom len minimálny čas, takže slovenský obranca mohol súpera ešte dovoleným spôsobom atakovať. Bambula bol navyše v zníženom postoji a na stret nebol pripravený, čím sa dostal do zraniteľnej pozície.

Disciplinárne rozhodnutie


„Koch pri zákroku držal ruky pri tele a nezvýšil intenzitu svojho pohybu zmenou ťažiska,“ uviedla komisia. Tieto okolnosti však podľa nej nemenia skutočnosť, že kontakt smeroval do nebezpečnej oblasti. „Súpera zasiahol do oblasti hlavy a krku. Ako hráč vykonávajúci zákrok pritom niesol výhradnú zodpovednosť za to, aby neohrozil zdravie protihráča a nezasiahol jeho hlavu,“ zdôraznila disciplinárka.

Rozhodnutie tak rozlišuje medzi samotnou možnosťou dokončiť osobný súboj a spôsobom jeho vykonania. Hoci Koch podľa komisie nemusel mať úmysel zasiahnuť súpera do hlavy a pri kontakte nezvyšoval intenzitu pohybu, zodpovednosť za výsledný zásah zostala na jeho strane. Práve kombinácia poľahčujúcich okolností a nebezpečného kontaktu viedla k jednozápasovému dištancu.

Pre Třinec znamená trest absenciu slovenského obrancu v stredajšom súboji proti Komete Brno. Disciplinárne rozhodnutie prichádza v období, keď sa čoraz väčší dôraz kladie na ochranu hráčov pred zásahmi do hlavy a krku, a pripomína, že ani časovo správne načasovaný osobný súboj nemusí byť podľa pravidiel dovolený, ak jeho výsledkom je nebezpečný kontakt.


Zdroj: SITA.sk - Slovenský obranca Koch v Česku zasiahol súpera do hlavy, disciplinárka mu dala len minimálny trest © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: česká extraliga 2026/2027
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