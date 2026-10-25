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25. októbra 2026
Oľha vyhral v Prešove s náskokom takmer 5 000 hlasov, do zastupiteľstva sa nedostali žiadni poslanci koalície
Oľha dostal od voličov 12 125 hlasov (40,69 percent), čím vylepšil svoj výsledok 37,26 percent (10 934 hlasov) z roku 2022. Staronový primátor Prešova František ...
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25.10.2026 (SITA.sk) - Oľha dostal od voličov 12 125 hlasov (40,69 percent), čím vylepšil svoj výsledok 37,26 percent (10 934 hlasov) z roku 2022.
Staronový primátor Prešova František Oľha (Progresívne Slovensko, Demokrati, DS – ODS) zvíťazil v sobotňajších spojených voľbách s náskokom takmer 5 000 hlasov pred svojim protikandidátom Pavlom Hagyarim, kandidujúcim ako nezávislým. Pred štyrmi rokmi zdolal rovnakého súpera o viac ako 4 000 hlasov.
Oľha dostal od voličov 12 125 hlasov (40,69 percent), čím vylepšil svoj výsledok 37,26 percent (10 934 hlasov) z roku 2022. Ako vyplýva z definitívnych výsledkov volieb zverejnených Štatistickým úradom SR, šiestykrát kandidujúci 69-ročný Hagyari si pritom oproti predchádzajúcim voľbám takisto polepšil zo 6 853 (23,35 percent) z roku 2022 na súčasných 7 187 hlasov (24,12 percent).
Bývalý dvojnásobný primátor Prešova z rokov 2006 až 2014 Hagyari však ťahá šnúru štyroch umiestnení na druhom mieste. Dvakrát nestačil na Andreu Turčanovú a teraz druhýkrát prehral aj s Oľhom. Turčanovej podľahol o zhruba 4 500, resp. 5 300 hlasov.
Tretím v poradí bol kandidát KDH s podporou strán SaS, Hnutie Slovensko, Konzervatívci – Kresťanská únia, Za ľudí a Nova Rastislav Mochnacký, ktorý dostal 3 964 hlasov a získal 13,3 percenta. Štvrtý ostal rovnako ako pred štyrmi rokmi nezávislý kandidát Artúr Benes, ktorý získal 8,54 percent hlasov. Volilo ho 2 545 ľudí, dostal tak o 745 hlasov menej ako v roku 2022.
Fotogaléria k článku: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 (fotografie)
Piaty skončil Martin Eštočák (nezávislý) s podporou 2 027 hlasov (6,8 percent). Zaujímavosťou je, že pri kandidatúre do Vyššieho územného celku získal Eštočák viac hlasov ako Benes a stal sa krajským poslancom. Benesovi ostala na 16. mieste pozícia prvého náhradníka. Obaja sa však dostali do mestského zastupiteľstva, kde budú sedieť aj Hagyari s Mochnackým.
Obhájiť poslanecký post sa však nepodarilo Svetlane Pavlovičovej. Kandidátka Smeru-SD, s podporou SNS, Sme rodina a Bratia Slovenska, skončila medzi uchádzačmi o post primátorky posledná so ziskom 1 948 hlasov (6,53 percent). Kým pred štyrmi rokmi kandidovalo 12 uchádzačov, teraz ich bola polovica.
Do mestského zastupiteľstva v Prešove sa napokon nedostal ani jeden poslanec zastupujúci strany aktuálnej vládnej koalície, ani im blízkych strán. V predchádzajúcim zastupiteľstve uspeli štyria poslanci koalície Hlas-SD – Aliancia a traja poslanci za Smer-SD. Do mestského zastupiteľstva sa tak tentoraz okrem Pavlovičovej tentoraz nedostal napríklad kandidát Hlasu-SD Ľuboš Micheľ, ktorý pred štyrmi rokmi kandidoval za primátora. Neuspel ani ďalší dlhoročný poslanec spätý s futbalom - Mikuláš Komanický, ktorý po vynechaní predchádzajúcich volieb opäť kandidoval za koalíciu Smer-SD, SNS, Sme rodina.
Najsilnejším poslaneckým zoskupením v 31-člennom mestskom zastupiteľstve tak na základe výsledkov volieb disponuje primátor František Oľha. Koalícia Demokrati, DS-ODS, Progresívne Slovensko, ktorá ho podporuje, má 12 členov. Jedným zo zvolených poslancov je však samotný Oľha, ktorý sa tak musí vzdať poslaneckého mandátu.
Na jeho miesto by ako prvá náhradníčka vo volebnom obvode mala nastúpiť súčasná poslankyňa Eva Lipková, kandidujúca ako nezávislá. Ak sa tak stane, počet nezávislých poslancov stúpne z deväť na desať. Deväť poslancov zastupuje ďalšiu koalíciu okolo Mochnackého KDH. Jedného poslanca má aj Občianska konzervatívna strana (OKS). Je ním jeden z dvojice súčasných viceprimátorov Peter Krajňák.
Do prešovského mestského zastupiteľstva bolo zvolených 10 žien a 21 mužov, vrátane primátora Oľhu. Po jeho nahradení Lipkovou sa pomer mierne upraví. V novozloženom poslaneckom zbore bude oproti končiacemu sa volebnému obdobiu 11 nových poslancov.
Až 20 poslancov, vrátane náhradníčky Lipkovej, svoj post z aktuálneho mestského parlamentu obhájilo. Neuspeli však niektorí dlhoroční poslanci – Marián Damankoš, Richard Drutarovský, Juraj Hudáč, Emil Chlapeček, či Marta Kollárová. Do zastupiteľstva sa naopak vracia napríklad Lenka Kohániová.
Celkovo na komunálnych voľbách v Prešove odovzdali voliči 30 346 platných hlasovacích obálok z celkovo 68 781 zapísaných voličov. Volebná účasť predstavovala 44,19 percent, pričom pred štyrmi rokmi dosiahla 42,66 percent.
Zdroj: SITA.sk - Oľha vyhral v Prešove s náskokom takmer 5 000 hlasov, do zastupiteľstva sa nedostali žiadni poslanci koalície © SITA Všetky práva vyhradené.
Staronový primátor Prešova František Oľha (Progresívne Slovensko, Demokrati, DS – ODS) zvíťazil v sobotňajších spojených voľbách s náskokom takmer 5 000 hlasov pred svojim protikandidátom Pavlom Hagyarim, kandidujúcim ako nezávislým. Pred štyrmi rokmi zdolal rovnakého súpera o viac ako 4 000 hlasov.
Lepší výsledok
Oľha dostal od voličov 12 125 hlasov (40,69 percent), čím vylepšil svoj výsledok 37,26 percent (10 934 hlasov) z roku 2022. Ako vyplýva z definitívnych výsledkov volieb zverejnených Štatistickým úradom SR, šiestykrát kandidujúci 69-ročný Hagyari si pritom oproti predchádzajúcim voľbám takisto polepšil zo 6 853 (23,35 percent) z roku 2022 na súčasných 7 187 hlasov (24,12 percent).
Bývalý dvojnásobný primátor Prešova z rokov 2006 až 2014 Hagyari však ťahá šnúru štyroch umiestnení na druhom mieste. Dvakrát nestačil na Andreu Turčanovú a teraz druhýkrát prehral aj s Oľhom. Turčanovej podľahol o zhruba 4 500, resp. 5 300 hlasov.
Tretím v poradí bol kandidát KDH s podporou strán SaS, Hnutie Slovensko, Konzervatívci – Kresťanská únia, Za ľudí a Nova Rastislav Mochnacký, ktorý dostal 3 964 hlasov a získal 13,3 percenta. Štvrtý ostal rovnako ako pred štyrmi rokmi nezávislý kandidát Artúr Benes, ktorý získal 8,54 percent hlasov. Volilo ho 2 545 ľudí, dostal tak o 745 hlasov menej ako v roku 2022.
Viac o téme: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026
Fotogaléria k článku: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 (fotografie)
Koaliční kandidáti
Piaty skončil Martin Eštočák (nezávislý) s podporou 2 027 hlasov (6,8 percent). Zaujímavosťou je, že pri kandidatúre do Vyššieho územného celku získal Eštočák viac hlasov ako Benes a stal sa krajským poslancom. Benesovi ostala na 16. mieste pozícia prvého náhradníka. Obaja sa však dostali do mestského zastupiteľstva, kde budú sedieť aj Hagyari s Mochnackým.
Obhájiť poslanecký post sa však nepodarilo Svetlane Pavlovičovej. Kandidátka Smeru-SD, s podporou SNS, Sme rodina a Bratia Slovenska, skončila medzi uchádzačmi o post primátorky posledná so ziskom 1 948 hlasov (6,53 percent). Kým pred štyrmi rokmi kandidovalo 12 uchádzačov, teraz ich bola polovica.
Do mestského zastupiteľstva v Prešove sa napokon nedostal ani jeden poslanec zastupujúci strany aktuálnej vládnej koalície, ani im blízkych strán. V predchádzajúcim zastupiteľstve uspeli štyria poslanci koalície Hlas-SD – Aliancia a traja poslanci za Smer-SD. Do mestského zastupiteľstva sa tak tentoraz okrem Pavlovičovej tentoraz nedostal napríklad kandidát Hlasu-SD Ľuboš Micheľ, ktorý pred štyrmi rokmi kandidoval za primátora. Neuspel ani ďalší dlhoročný poslanec spätý s futbalom - Mikuláš Komanický, ktorý po vynechaní predchádzajúcich volieb opäť kandidoval za koalíciu Smer-SD, SNS, Sme rodina.
Poslanecké zoskupenie
Najsilnejším poslaneckým zoskupením v 31-člennom mestskom zastupiteľstve tak na základe výsledkov volieb disponuje primátor František Oľha. Koalícia Demokrati, DS-ODS, Progresívne Slovensko, ktorá ho podporuje, má 12 členov. Jedným zo zvolených poslancov je však samotný Oľha, ktorý sa tak musí vzdať poslaneckého mandátu.
Na jeho miesto by ako prvá náhradníčka vo volebnom obvode mala nastúpiť súčasná poslankyňa Eva Lipková, kandidujúca ako nezávislá. Ak sa tak stane, počet nezávislých poslancov stúpne z deväť na desať. Deväť poslancov zastupuje ďalšiu koalíciu okolo Mochnackého KDH. Jedného poslanca má aj Občianska konzervatívna strana (OKS). Je ním jeden z dvojice súčasných viceprimátorov Peter Krajňák.
Neúspech
Do prešovského mestského zastupiteľstva bolo zvolených 10 žien a 21 mužov, vrátane primátora Oľhu. Po jeho nahradení Lipkovou sa pomer mierne upraví. V novozloženom poslaneckom zbore bude oproti končiacemu sa volebnému obdobiu 11 nových poslancov.
Až 20 poslancov, vrátane náhradníčky Lipkovej, svoj post z aktuálneho mestského parlamentu obhájilo. Neuspeli však niektorí dlhoroční poslanci – Marián Damankoš, Richard Drutarovský, Juraj Hudáč, Emil Chlapeček, či Marta Kollárová. Do zastupiteľstva sa naopak vracia napríklad Lenka Kohániová.
Celkovo na komunálnych voľbách v Prešove odovzdali voliči 30 346 platných hlasovacích obálok z celkovo 68 781 zapísaných voličov. Volebná účasť predstavovala 44,19 percent, pričom pred štyrmi rokmi dosiahla 42,66 percent.
Zdroj: SITA.sk - Oľha vyhral v Prešove s náskokom takmer 5 000 hlasov, do zastupiteľstva sa nedostali žiadni poslanci koalície © SITA Všetky práva vyhradené.
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