Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 14.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Matilda
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Kultúra

14. marca 2026

Martinské divadlo uvedie premiéru autorskej inscenácie Rím aj Košťany



Inscenácia Rím aj Košťany reflektuje očakávania publika a zároveň s nadhľadom odhaľuje divadelné zákulisie.



Zdieľať
Slovenské komorné divadlo (SKD) Martin uviedlo v piatok premiéru autorskej inscenácie Rím aj Košťany v réžii Lukáša Brutovského. 24hod.sk o tom informoval manažér pre projekty a vzťahy s verejnosťou Šimon Frolo.


Impulzom k vzniku inscenácie bol podľa jeho slov komentár jedného z divákov, ktorý sa zamýšľal nad tým, ako by mala vyzerať ideálna divadelná produkcia, aká by mala byť jej dĺžka a čo všetko by mala divákovi priniesť. „Dokonca vyslovil predstavu, že po predstavení by mal dostať cukrovú vatu. Tvorcovia túto úsmevnú poznámku vzali ako podnet a položili si otázky: Čo dnes diváci od divadla očakávajú? Čo vyžaduje samotná prevádzka? Čo chcú tvorcovia a herci?“ uviedol Frolo.

Inscenácia Rím aj Košťany reflektuje očakávania publika a zároveň s nadhľadom odhaľuje divadelné zákulisie. „Názov odkazuje na výrok bývalého dramaturga Igora Galandu, podľa ktorého má divadlo ponúkať inscenácie schopné osloviť rovnako obyvateľov malých Koštian nad Turcom, ako aj publikum v metropolitnom Ríme,“ priblížil Frolo.

Špecifikom inscenácie je skutočnosť, že nevzniká na základe hotového dramatického textu, ale zo spoločných rozhovorov, improvizácií a etúd, ktoré sa rodia priamo počas skúšobného procesu. „Miera slobody je veľmi veľká, občas dokonca zväzujúca. Nikdy nemáte istotu, že sa vám podarí prísť s niečím zmysluplným,“ poznamenal Brutovský.

   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 