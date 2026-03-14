|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 14.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Matilda
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. marca 2026
Martinské divadlo uvedie premiéru autorskej inscenácie Rím aj Košťany
Inscenácia Rím aj Košťany reflektuje očakávania publika a zároveň s nadhľadom odhaľuje divadelné zákulisie.
Zdieľať
Slovenské komorné divadlo (SKD) Martin uviedlo v piatok premiéru autorskej inscenácie Rím aj Košťany v réžii Lukáša Brutovského. 24hod.sk o tom informoval manažér pre projekty a vzťahy s verejnosťou Šimon Frolo.
Impulzom k vzniku inscenácie bol podľa jeho slov komentár jedného z divákov, ktorý sa zamýšľal nad tým, ako by mala vyzerať ideálna divadelná produkcia, aká by mala byť jej dĺžka a čo všetko by mala divákovi priniesť. „Dokonca vyslovil predstavu, že po predstavení by mal dostať cukrovú vatu. Tvorcovia túto úsmevnú poznámku vzali ako podnet a položili si otázky: Čo dnes diváci od divadla očakávajú? Čo vyžaduje samotná prevádzka? Čo chcú tvorcovia a herci?“ uviedol Frolo.
Inscenácia Rím aj Košťany reflektuje očakávania publika a zároveň s nadhľadom odhaľuje divadelné zákulisie. „Názov odkazuje na výrok bývalého dramaturga Igora Galandu, podľa ktorého má divadlo ponúkať inscenácie schopné osloviť rovnako obyvateľov malých Koštian nad Turcom, ako aj publikum v metropolitnom Ríme,“ priblížil Frolo.
Špecifikom inscenácie je skutočnosť, že nevzniká na základe hotového dramatického textu, ale zo spoločných rozhovorov, improvizácií a etúd, ktoré sa rodia priamo počas skúšobného procesu. „Miera slobody je veľmi veľká, občas dokonca zväzujúca. Nikdy nemáte istotu, že sa vám podarí prísť s niečím zmysluplným,“ poznamenal Brutovský.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Hudobná show pod taktovkou Andreu Morriconeho v Bratislave
Hudobná show pod taktovkou Andreu Morriconeho v Bratislave