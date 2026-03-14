14. marca 2026

Video: Adonxs a Emma Drobná sa spojili v magickom duete Rituál


Pieseň otvára tému rozmanitosti fantázie a premeny vzťahu po odznení prvej vlny zamilovanosti.



Video: Adonxs a Emma Drobná sa spojili v magickom duete Rituál

Dve výrazné tváre súčasnej popovej scény a víťazi súťaže Česko-Slovenskej SuperStar, Adonxs a Emma Drobná, predstavujú spoločný singel s názvom Rituál. 24hod.sk informovala PR manažérka Renáta Tomášová.


Pieseň otvára tému rozmanitosti fantázie a premeny vzťahu po odznení prvej vlny zamilovanosti. Ústredným motívom skladby je myšlienka, že romantika a vzrušenie nemusí vyprchať s koncom tzv. honeymoon fázy. Naopak, môžu sa transformovať na niečo hlbšie a intímnejšie. „Chcem byť tvoj rituál, ktorý sa ešte nestal,“ znie v hlavnom verši piesne. Interpreti tým naznačujú ochotu prijať prirodzený vývoj vzťahu a nebáť sa rutiny, ktorá prichádza vo chvíli, keď prvotná eufória ustúpi stabilite.

Videoklip vznikal pod taktovkou režiséra Davida Urbana a tímu SeeYa Creative. Koncept sa zrodil už v deň napísania piesne a pracuje s motívom dvoch veštkýň, ktoré si medzi sebou vymieňajú role. „Bavilo nás hrať sa s polohou dominancie a, naopak, veľmi submisívnej energie. Postava veštkyne v klipe vždy preberá dominantnú úlohu, pričom sa s Emmou v tejto pozícii striedame,“ vysvetľuje Adonxs.



Tak trochu som tušila, že k spolupráci s Adonxsom raz dôjde, pretože naše cesty sú si dosť podobné. Okrem samotnej súťaže sme obaja nejaký čas žili v Londýne a cítim, že máme blízko aj k podobnej hudbe - štýl, ktorý nás baví, nie je radikálne odlišný. Zároveň však každý do duetu prinášame niečo iné a Rituál je presne niekde uprostred,“ vysvetľuje Emma Drobná.

Adonxs (Adam Pavlovčin) dodáva: „Spolupráca vznikla na Prague International Songwriting Campe, kde sme sa jedného dňa ocitli spoločne v tvorivej skupine. Aj keď bol pôvodný plán napísať skladbu čisto pre Emmu, neodolali sme a vytvorili spoločný duet. Je to môj vôbec prvý oficiálny duet alebo feat a naozaj, ako hovorí Emma, je to song, ktorý si aj ja sám rád púšťam stále dookola. Verím, že bude rovnako baviť aj našich fanúšikov.“

