Sobota 14.3.2026
Meniny má Matilda
14. marca 2026
Video: Adonxs a Emma Drobná sa spojili v magickom duete Rituál
Pieseň otvára tému rozmanitosti fantázie a premeny vzťahu po odznení prvej vlny zamilovanosti.
Dve výrazné tváre súčasnej popovej scény a víťazi súťaže Česko-Slovenskej SuperStar, Adonxs a Emma Drobná, predstavujú spoločný singel s názvom Rituál. 24hod.sk informovala PR manažérka Renáta Tomášová.
Pieseň otvára tému rozmanitosti fantázie a premeny vzťahu po odznení prvej vlny zamilovanosti. Ústredným motívom skladby je myšlienka, že romantika a vzrušenie nemusí vyprchať s koncom tzv. honeymoon fázy. Naopak, môžu sa transformovať na niečo hlbšie a intímnejšie. „Chcem byť tvoj rituál, ktorý sa ešte nestal,“ znie v hlavnom verši piesne. Interpreti tým naznačujú ochotu prijať prirodzený vývoj vzťahu a nebáť sa rutiny, ktorá prichádza vo chvíli, keď prvotná eufória ustúpi stabilite.
Videoklip vznikal pod taktovkou režiséra Davida Urbana a tímu SeeYa Creative. Koncept sa zrodil už v deň napísania piesne a pracuje s motívom dvoch veštkýň, ktoré si medzi sebou vymieňajú role. „Bavilo nás hrať sa s polohou dominancie a, naopak, veľmi submisívnej energie. Postava veštkyne v klipe vždy preberá dominantnú úlohu, pričom sa s Emmou v tejto pozícii striedame,“ vysvetľuje Adonxs.
„Tak trochu som tušila, že k spolupráci s Adonxsom raz dôjde, pretože naše cesty sú si dosť podobné. Okrem samotnej súťaže sme obaja nejaký čas žili v Londýne a cítim, že máme blízko aj k podobnej hudbe - štýl, ktorý nás baví, nie je radikálne odlišný. Zároveň však každý do duetu prinášame niečo iné a Rituál je presne niekde uprostred,“ vysvetľuje Emma Drobná.
Adonxs (Adam Pavlovčin) dodáva: „Spolupráca vznikla na Prague International Songwriting Campe, kde sme sa jedného dňa ocitli spoločne v tvorivej skupine. Aj keď bol pôvodný plán napísať skladbu čisto pre Emmu, neodolali sme a vytvorili spoločný duet. Je to môj vôbec prvý oficiálny duet alebo feat a naozaj, ako hovorí Emma, je to song, ktorý si aj ja sám rád púšťam stále dookola. Verím, že bude rovnako baviť aj našich fanúšikov.“
Súvisiace články:
Video: Slovenská SuperStar Emma Drobná a český rapper Dorian natočili nový videoklip. Na smartfón (19. 4. 2021)
Emma Drobná: Nový album Better Like This ma viacej vystihuje (30. 10. 2020)
Video: Ultrazvuk a Emma Drobná predstavujú klip k akčnému tracku Postráž mi Emmu! (30. 12. 2019)
Emma Drobná bude predskokankou bratislavského koncertu LP (14. 6. 2019)
Emma Drobná zverejnila videoklip k singlu Try, zmenila sa aj na robotku (11. 9. 2018)
Emma Drobná pripravuje prvé koncertné turné (21. 3. 2018)
Emma Drobná boduje:Singel Words je najhranejším česko-slovenským hitom (4. 10. 2017)
Emma Tekelyová : začala písať druhý román (3. 1. 2006)
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Video: Zuzana Kronerová predstavila nový film Tanec s medveďom
Video: Zuzana Kronerová predstavila nový film Tanec s medveďom
<< predchádzajúci článok
Martinské divadlo uvedie premiéru autorskej inscenácie Rím aj Košťany
Martinské divadlo uvedie premiéru autorskej inscenácie Rím aj Košťany