Po silných dažďoch sa pretrhli priehrady Edenville a Sanford, museli evakuovať tisíce ľudí (video)

20.5.2020 (Webnoviny.sk) - V americkom štáte Michigan sa po dňoch silných dažďoch pretrhli dve priehrady, v dôsledku čoho museli evakuovať približne 10-tisíc obyvateľov.Americká meteorologická služba NWS vydala varovanie pred povodňami pre oblasti ležiace pri rieke Tittabawassee po tom, čo sa v utorok pretrhli priehrady Edenville a Sanford. Časti okresu Midland, približne 200 kilometrov od Detroitu, by sa mohli ocitnúť pod takmer troma metrami vody, varovali meteorológovia.Guvernérka štátu Gretchen Whitmerová vyhlásila v okrese Midland núdzový stav a uviedla, že oblasť by mohli zasiahnuť najhoršie záplavy v histórii. "Niečo také okres Midland ešte nezažil," povedala na tlačovej konferencii. "Prechádzať takýmto niečím uprostred globálnej pandémie je takmer nepredstaviteľné," dodala guvernérka.NWS varovala pred "extrémne nebezpečnou a život ohrozujúcou situáciu", pričom uviedla, že rieka Tittabawassee by mala kulminovať v stredu ráno miestneho času (popoludní SELČ).