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21. júna 2026

Tragédia pri Tarragone si vyžiadala životy troch chlapcov, skočili do rozbúreného mora


Tagy: Mŕtve deti Španielsko Tragédia Utopenie

Dvaja 13-roční chlapci zomreli v nemocnici, úrady vyzývajú turistov, aby nepodceňovali výstrahy na plážach. Traja chlapci zahynuli po tom, ako sa dostali do problémov ...



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germany_weather_44756 676x451 21.6.2026 (SITA.sk) - Dvaja 13-roční chlapci zomreli v nemocnici, úrady vyzývajú turistov, aby nepodceňovali výstrahy na plážach.

Traja chlapci zahynuli po tom, ako sa dostali do problémov pri kúpaní na pláži Arrabassada neďaleko severovýchodného španielskeho mesta Tarragona. Oznámili to v nedeľu miestne úrady.


K tragédii došlo v piatok, keď skupina šiestich chlapcov skočila do mora zo skál napriek tomu, že na pláži viala žltá výstražná vlajka upozorňujúca na silné vlny.



Traja sa zachránili


Trom chlapcom sa podarilo vlastnými silami dostať späť na breh. Zvyšných troch vytiahli z mora záchranári.


Dvanásťročný chlapec zomrel na mieste napriek pokusom o oživenie. Dvoch 13-ročných chlapcov previezli v kritickom stave do nemocnice, kde neskôr svojim zraneniam podľahli.


Predseda katalánskej regionálnej vlády Salvador Illa vyjadril nad tragédiou hlboký zármutok. „Neexistujú slová v čase takého smútku,“ napísal na sociálnej sieti X.



Trojdňový smútok


Mestská rada Tarragony vyhlásila trojdňový smútok. Primátor mesta Rubén Viňuales zároveň vyzval verejnosť, aby nepodceňovala bezpečnostné upozornenia na plážach.


„Ľudia by nemali podstupovať zbytočné riziko. Za žiadnych okolností by nemali skákať zo skál,“ zdôraznil.


Španielske úrady pravidelne upozorňujú, že aj žltá výstražná vlajka signalizuje nebezpečné podmienky na kúpanie, najmä v oblastiach so silným príbojom a prúdmi.




Zdroj: SITA.sk - Tragédia pri Tarragone si vyžiadala životy troch chlapcov, skočili do rozbúreného mora © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mŕtve deti Španielsko Tragédia Utopenie
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