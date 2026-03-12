|
Štvrtok 12.3.2026
Meniny má Gregor
|Denník - Správy
Tomášov pokračuje v modernizácii a rozširuje služby pre obyvateľov: v obci pribudla predajňa COOP Jednota 24/7
Tagy: Nová predajňa PR
COOP Jednota Galanta spustila prevádzku modernizovanej predajne COOP Jednota 24/7 na adrese Hlavná 16 v Tomášove, ktorá je zároveň 29. automatizovanou predajňou COOP Jednota 24/7 na Slovensku. Nová prevádzka ...
12.3.2026 (SITA.sk) - COOP Jednota Galanta spustila prevádzku modernizovanej predajne COOP Jednota 24/7 na adrese Hlavná 16 v Tomášove, ktorá je zároveň 29. automatizovanou predajňou COOP Jednota 24/7 na Slovensku. Nová prevádzka funguje v hybridnom režime, ktorý kombinuje klasické nakupovanie s personálom počas dňa a samoobslužný režim 24/7 mimo štandardných otváracích hodín.
Obchod s predajnou plochou 266 m² sa nachádza v centre obce a zákazníkom ponúka pohodlné každodenné nákupy. K dispozícii je desať parkovacích miest a moderné technológie vrátane dvoch samoobslužných pokladní, ktoré zrýchľujú proces nákupu.
Prevádzka je určená najmä pre miestnych obyvateľov – rodiny, seniorov či rodičov s deťmi. Vďaka polohe v centre obce ju využívajú aj žiaci zo školy a príležitostne aj návštevníci regiónu. V letných mesiacoch môže byť zastávkou aj pre cyklistov a turistov, ktorí prichádzajú do oblasti Malého Dunaja alebo navštevujú barokový kaštieľ v Tomášove.
Sortiment je prispôsobený každodenným nákupom aj rýchlym zastávkam po ceste domov. Okrem čerstvých potravín ponúka aj regionálne špeciality a mäsové výrobky od lokálnych dodávateľov. Súčasťou ponuky je aj obslužný pult s mäsovými výrobkami od domácich producentov.
"Otvorením modernizovanej predajne v Tomášove chceme miestnym obyvateľom priniesť ešte dostupnejšie a flexibilnejšie nakupovanie. Hybridný režim 24/7 umožňuje zákazníkom nakúpiť si aj mimo štandardných otváracích hodín, čo je praktické najmä pre ľudí s flexibilným pracovným časom alebo pre tých, ktorí potrebujú rýchly nákup vo večerných či skorých ranných hodinách," hovorí Júlia Ančinová, podpredsedníčka predstavenstva COOP Jednota Galanta.
Počas dňa funguje obchod v klasickom režime s personálom – od pondelka do piatka od 6.00 do 19.00, v sobotu od 6.00 do 16.00 a v nedeľu od 8.00 do 12.00. Mimo týchto hodín sa systém prepína do samoobslužného režimu 24/7, ktorý umožňuje zákazníkom realizovať nákup aj mimo bežnej prevádzky.
Na technologickom a platobnom zabezpečení konceptu COOP Jednota 24/7 sa podieľa aj partner projektu Mastercard, ktorý zabezpečuje riešenia pre bezpečné bezhotovostné platby v automatizovanom režime predajní.
Výber lokality Tomášov súvisí aj s potenciálom miestneho trhu. Obec s približne 2 500 obyvateľmi má stabilné zákaznícke zázemie a zároveň je atraktívna aj pre návštevníkov regiónu. V okolí sa nachádza barokový kaštieľ Tomášov, cyklotrasa popri Malom Dunaji či obľúbené miesto na splavy.
"Tomášov sa v posledných rokoch dynamicky rozvíja a ako samospráva sa snažíme systematicky zlepšovať kvalitu života našich obyvateľov. Investujeme do rozvoja verejných priestorov, infraštruktúry aj služieb pre komunitu. Modernizácia miestnej predajne a jej fungovanie v režime 24/7 je prirodzenou súčasťou tohto rozvoja a prináša obyvateľom aj návštevníkom obce väčší komfort v každodennom živote," uviedol István Pomichal, starosta obce Tomášov.
COOP Jednota Galanta plánuje v rozširovaní formátu predajní 24/7 pokračovať aj v nasledujúcom období. Do konca roka 2026 chce spustiť približne desať nových prevádzok v tomto režime.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Tomášov pokračuje v modernizácii a rozširuje služby pre obyvateľov: v obci pribudla predajňa COOP Jednota 24/7 © SITA Všetky práva vyhradené.
