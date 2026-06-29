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29. júna 2026
Teherán poprel technické rokovania tento týždeň, Trump ich vzápätí ohlásil na zajtra
Podľa amerického prezidenta sa rokovania uskutočnia v Katare na žiadosť Iránu. Iránske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok poprelo správy, že sa iránske a americké tímy v najbližších dňoch ...
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29.6.2026 (SITA.sk) - Podľa amerického prezidenta sa rokovania uskutočnia v Katare na žiadosť Iránu.
Iránske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok poprelo správy, že sa iránske a americké tímy v najbližších dňoch stretnú, aby rokovali o technických detailoch implementácie dohody na ukončenie vojny na Blízkom východe.
„Tento týždeň nie sú naplánované žiadne technické stretnutia pracovných skupín,“ uviedol námestník ministra zahraničia, ktorého citovala štátna televízia. Reagoval tak na správy amerického portálu Axios, podľa ktorého sa mali Teherán a Washington v utorok stretnúť v Katare, aby riešili spor o strategický Hormuzský prieliv. Podobné informácie priniesla aj televízia CNN.
Iránsky prezident Masúd Pezeškján zároveň informoval, že prebiehajú kroky potrebné na uvoľnenie časti zmrazených iránskych finančných prostriedkov v súlade s memorandom o porozumení. „V súlade s dohodnutými plánmi bude uvoľnených a vrátených 6 miliárd dolárov z celkových 12 miliárd, ktoré má v držbe Katar,“ citovala v pondelok prezidenta jeho kancelária.
Napriek vyjadreniam iránskeho rezortu diplomacie americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že stretnutie v Katare sa v utorok uskutoční, a to na žiadosť Teheránu. „IRÁN POŽIADAL O STRETNUTIE. USKUTOČNÍ SA ZAJTRA V DAUHE!“ napísal na platforme Truth Social.
Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová krátko nato informovala, že americkí vyjednávači Jared Kushner a Steve Witkoff budú tento týždeň „letieť do Dauhy na rokovania na vysokej úrovni“.
Stretnutie v Dauhe pre APF potvrdil aj nemenovaný diplomat oboznámený s rokovaniami, hoci neuviedol konkrétny deň. „Technické tímy pracujúce na implementácii memoranda o porozumení sa majú v najbližších dňoch stretnúť v Dauhe,“ povedal agentúre pod podmienkou anonymity vzhľadom na citlivosť rokovaní.
Zdroj: SITA.sk - Teherán poprel technické rokovania tento týždeň, Trump ich vzápätí ohlásil na zajtra © SITA Všetky práva vyhradené.
Iránske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok poprelo správy, že sa iránske a americké tímy v najbližších dňoch stretnú, aby rokovali o technických detailoch implementácie dohody na ukončenie vojny na Blízkom východe.
Peniaze budú, rokovania zatiaľ netreba
„Tento týždeň nie sú naplánované žiadne technické stretnutia pracovných skupín,“ uviedol námestník ministra zahraničia, ktorého citovala štátna televízia. Reagoval tak na správy amerického portálu Axios, podľa ktorého sa mali Teherán a Washington v utorok stretnúť v Katare, aby riešili spor o strategický Hormuzský prieliv. Podobné informácie priniesla aj televízia CNN.
Iránsky prezident Masúd Pezeškján zároveň informoval, že prebiehajú kroky potrebné na uvoľnenie časti zmrazených iránskych finančných prostriedkov v súlade s memorandom o porozumení. „V súlade s dohodnutými plánmi bude uvoľnených a vrátených 6 miliárd dolárov z celkových 12 miliárd, ktoré má v držbe Katar,“ citovala v pondelok prezidenta jeho kancelária.
Každý si vraví svoje
Napriek vyjadreniam iránskeho rezortu diplomacie americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že stretnutie v Katare sa v utorok uskutoční, a to na žiadosť Teheránu. „IRÁN POŽIADAL O STRETNUTIE. USKUTOČNÍ SA ZAJTRA V DAUHE!“ napísal na platforme Truth Social.
Iran requests meeting in Doha: pic.twitter.com/2ooBdoaoE3
— The White House (@WhiteHouse) June 29, 2026
Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová krátko nato informovala, že americkí vyjednávači Jared Kushner a Steve Witkoff budú tento týždeň „letieť do Dauhy na rokovania na vysokej úrovni“.
Stretnutie v Dauhe pre APF potvrdil aj nemenovaný diplomat oboznámený s rokovaniami, hoci neuviedol konkrétny deň. „Technické tímy pracujúce na implementácii memoranda o porozumení sa majú v najbližších dňoch stretnúť v Dauhe,“ povedal agentúre pod podmienkou anonymity vzhľadom na citlivosť rokovaní.
Zdroj: SITA.sk - Teherán poprel technické rokovania tento týždeň, Trump ich vzápätí ohlásil na zajtra © SITA Všetky práva vyhradené.
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