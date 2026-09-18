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Mastnota v kuchyni sa vždy vráti. Dá sa to riešiť aj inak?
Tagy: mop PR Upratovanie Vysávač
Kto varí častejšie, pozná ten pocit. Ráno je podlaha pri sporáku čistá, poobede sa na nej pri chôdzi objaví jemný lepkavý film. Vytriete to, no o pár hodín je efekt späť. Nie je to preto, že by ...
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18.9.2026 (SITA.sk) - Kto varí častejšie, pozná ten pocit. Ráno je podlaha pri sporáku čistá, poobede sa na nej pri chôdzi objaví jemný lepkavý film.
Vytriete to, no o pár hodín je efekt späť. Nie je to preto, že by ste upratovali zle – klasické vytieranie mastnotu jednoducho len rozriedi a rozotrie po väčšej ploche, namiesto toho, aby ju skutočne rozpustilo.
Mastnota sa totiž pri izbovej teplote správa inak ako pri teplejšej vode. Studená alebo vlažná voda ju len posúva, teplá ju dokáže rozpustiť priamo pri čistení. Presne to je dôvod, prečo si čoraz viac domácností pri kuchynskej podlahe začína všímať zariadenia, ktoré pracujú s horúcou vodou už počas samotného čistenia – nie iba pri automatickej údržbe.
Dreame H15 Pro Heat funguje na tomto princípe. Voda sa ohrieva priamo v procese čistenia, čím sa mastný povlak na dlažbe rozpúšťa rýchlejšie a dôkladnejšie než pri bežnom umývaní studenou vodou. Kľúčový je však aj následný proces samočistenia a sušenia kefy horúcou vodou a vzduchom. Ten zabezpečí, že sa kefa po upratovaní riadne vyčistí, zbaví všetkých zvyškov mastnoty a neprenáša ich pri ďalšom použití. Pre kuchyne, kde sa varí takmer denne, to znamená, že podlaha nezostáva "len opticky čistá", ale skutočne zbavená tuku, ktorý sa inak postupne vrství pri stene sporáka aj pod kuchynskou linkou.
Druhá vec, ktorá pri mastnote v kuchyni často chýba, je pravidelnosť. Veľké upratovanie raz za týždeň nestačí, ak sa mastnota tvorí každý deň. Tu prichádza na rad iný typ zariadenia – ako je elektrický Dreame Mira Mop 10 – ktorý slúži skôr na rýchle, každodenné stieranie medzi väčšími upratovaniami. Vďaka oddeleným nádržiam na čistú a špinavú vodu si pri mopovaní neroznášate nečistoty po kuchyni.
Tri pracovné režimy (iba vysávanie, jemné mopovanie a hĺbkové umývanie) spolu s reguláciou prietoku vody vám umožnia presne prispôsobiť výkon aj úroveň vlhkosti aktuálnemu znečisteniu. V režime jemného mopovania sa voda odparuje rýchlo a bez zanechania stôp, čo oceníte najmä pri podlahách citlivých na vlhkosť. Nie je určený na hĺbkové riešenie starej zaschnutej mastnoty, ale na to, aby sa vôbec nestihla nahromadiť do stavu, kedy je jej odstránenie náročné.
V praxi to môže vyzerať takto: H15 Pro Heat raz za čas poriadne "vynuluje" kuchynskú podlahu, Mira Mop 10 medzitým udržiava priebežnú čistotu bez toho, aby ste museli siahať po väčšom zariadení pri každej maličkosti. Kombinácia dôkladného čistenia a jednoduchej udržiavacej rutiny je nakoniec to, čo v kuchyni najviac rieši – nie jedno "zázračné" upratovanie, ale to, že sa mastnota jednoducho nestihne vrátiť.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Mastnota v kuchyni sa vždy vráti. Dá sa to riešiť aj inak? © SITA Všetky práva vyhradené.
Vytriete to, no o pár hodín je efekt späť. Nie je to preto, že by ste upratovali zle – klasické vytieranie mastnotu jednoducho len rozriedi a rozotrie po väčšej ploche, namiesto toho, aby ju skutočne rozpustilo.
Prečo teplota vody rozhoduje
Mastnota sa totiž pri izbovej teplote správa inak ako pri teplejšej vode. Studená alebo vlažná voda ju len posúva, teplá ju dokáže rozpustiť priamo pri čistení. Presne to je dôvod, prečo si čoraz viac domácností pri kuchynskej podlahe začína všímať zariadenia, ktoré pracujú s horúcou vodou už počas samotného čistenia – nie iba pri automatickej údržbe.
Dreame H15 Pro Heat funguje na tomto princípe. Voda sa ohrieva priamo v procese čistenia, čím sa mastný povlak na dlažbe rozpúšťa rýchlejšie a dôkladnejšie než pri bežnom umývaní studenou vodou. Kľúčový je však aj následný proces samočistenia a sušenia kefy horúcou vodou a vzduchom. Ten zabezpečí, že sa kefa po upratovaní riadne vyčistí, zbaví všetkých zvyškov mastnoty a neprenáša ich pri ďalšom použití. Pre kuchyne, kde sa varí takmer denne, to znamená, že podlaha nezostáva "len opticky čistá", ale skutočne zbavená tuku, ktorý sa inak postupne vrství pri stene sporáka aj pod kuchynskou linkou.
Pravidelnosť ako druhá polovica riešenia
Druhá vec, ktorá pri mastnote v kuchyni často chýba, je pravidelnosť. Veľké upratovanie raz za týždeň nestačí, ak sa mastnota tvorí každý deň. Tu prichádza na rad iný typ zariadenia – ako je elektrický Dreame Mira Mop 10 – ktorý slúži skôr na rýchle, každodenné stieranie medzi väčšími upratovaniami. Vďaka oddeleným nádržiam na čistú a špinavú vodu si pri mopovaní neroznášate nečistoty po kuchyni.
Tri pracovné režimy (iba vysávanie, jemné mopovanie a hĺbkové umývanie) spolu s reguláciou prietoku vody vám umožnia presne prispôsobiť výkon aj úroveň vlhkosti aktuálnemu znečisteniu. V režime jemného mopovania sa voda odparuje rýchlo a bez zanechania stôp, čo oceníte najmä pri podlahách citlivých na vlhkosť. Nie je určený na hĺbkové riešenie starej zaschnutej mastnoty, ale na to, aby sa vôbec nestihla nahromadiť do stavu, kedy je jej odstránenie náročné.
V praxi to môže vyzerať takto: H15 Pro Heat raz za čas poriadne "vynuluje" kuchynskú podlahu, Mira Mop 10 medzitým udržiava priebežnú čistotu bez toho, aby ste museli siahať po väčšom zariadení pri každej maličkosti. Kombinácia dôkladného čistenia a jednoduchej udržiavacej rutiny je nakoniec to, čo v kuchyni najviac rieši – nie jedno "zázračné" upratovanie, ale to, že sa mastnota jednoducho nestihne vrátiť.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Mastnota v kuchyni sa vždy vráti. Dá sa to riešiť aj inak? © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: mop PR Upratovanie Vysávač
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