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18. septembra 2026
Žralok roztrhal plavca pri austrálskom Perthe, úrady uzavreli obľúbené pláže
Tragédia pri pláži Sorrento je už druhým útokom žraloka v Západnej Austrálii tento týždeň, úrady oblasť uzavreli. Žralok zabil v piatok muža, ktorý plával pri obľúbenej pláži Sorrento ...
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18.9.2026 (SITA.sk) - Tragédia pri pláži Sorrento je už druhým útokom žraloka v Západnej Austrálii tento týždeň, úrady oblasť uzavreli.
Žralok zabil v piatok muža, ktorý plával pri obľúbenej pláži Sorrento neďaleko Perthu v Západnej Austrálii. Úrady po útoku uzavreli okolité pláže až do odvolania.
„Bolo oznámené, že žralok pohrýzol muža, ktorý plával pri pobreží. Plavec následkom útoku zomrel,“ uviedla polícia Západnej Austrálie.
Policajné vrtuľníky a člny následne prehľadávali vody pri pláži. Organizácia Surf Life Saving WA uviedla, že zatiaľ neurčený druh žraloka zaútočil približne 50 metrov od brehu.
Miestne médiá citovali svedkov, ktorí videli vo vode krv. „Vyzeralo to ako scéna z Čeľustí, telo lietalo sem a tam ako handrová bábika,“ opísal útok jeden z mužov na pláži pre televíziu Seven.
Išlo o druhý útok žraloka v Západnej Austrálii tento týždeň. Muž pri pláži Glenfield severne od Perthu pri predchádzajúcom útoku prišiel o časť nohy.
Austrália zaznamenala tento rok viacero smrteľných aj vážnych útokov žralokov. V januári zomrel po útoku v Sydneyskom zálive 12-ročný chlapec, v ďalších prípadoch zahynuli potápači a žena pri pláži Coogee prišla o časť ľavej ruky.
Podľa databázy zaznamenali v Austrálii od roku 1791 približne 1 300 stretnutí žralokov s ľuďmi, z ktorých viac ako 260 sa skončilo smrťou.
Zdroj: SITA.sk - Žralok roztrhal plavca pri austrálskom Perthe, úrady uzavreli obľúbené pláže © SITA Všetky práva vyhradené.
Žralok zabil v piatok muža, ktorý plával pri obľúbenej pláži Sorrento neďaleko Perthu v Západnej Austrálii. Úrady po útoku uzavreli okolité pláže až do odvolania.
„Bolo oznámené, že žralok pohrýzol muža, ktorý plával pri pobreží. Plavec následkom útoku zomrel,“ uviedla polícia Západnej Austrálie.
Policajné vrtuľníky a člny následne prehľadávali vody pri pláži. Organizácia Surf Life Saving WA uviedla, že zatiaľ neurčený druh žraloka zaútočil približne 50 metrov od brehu.
Ako z filmu Čeľuste
Miestne médiá citovali svedkov, ktorí videli vo vode krv. „Vyzeralo to ako scéna z Čeľustí, telo lietalo sem a tam ako handrová bábika,“ opísal útok jeden z mužov na pláži pre televíziu Seven.
Išlo o druhý útok žraloka v Západnej Austrálii tento týždeň. Muž pri pláži Glenfield severne od Perthu pri predchádzajúcom útoku prišiel o časť nohy.
Útoky žraloka od roku 1791
Austrália zaznamenala tento rok viacero smrteľných aj vážnych útokov žralokov. V januári zomrel po útoku v Sydneyskom zálive 12-ročný chlapec, v ďalších prípadoch zahynuli potápači a žena pri pláži Coogee prišla o časť ľavej ruky.
Podľa databázy zaznamenali v Austrálii od roku 1791 približne 1 300 stretnutí žralokov s ľuďmi, z ktorých viac ako 260 sa skončilo smrťou.
Zdroj: SITA.sk - Žralok roztrhal plavca pri austrálskom Perthe, úrady uzavreli obľúbené pláže © SITA Všetky práva vyhradené.
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