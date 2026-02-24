|
Utorok 24.2.2026
Meniny má Matej
Denník - Správy
Máte doma knižnú predlohu filmového hitu? To, čo večer pozeráte, vám môže ráno zarobiť
Tituly, ktoré roky pokojne stáli na policiach, sa naraz stanú žiadaným artiklom. Keď Netflix uviedol Wednesday, prudko stúpol záujem o gotickú literatúru a príbehy s podobnou ...
24.2.2026 (SITA.sk) - Tituly, ktoré roky pokojne stáli na policiach, sa naraz stanú žiadaným artiklom.
Keď Netflix uviedol Wednesday, prudko stúpol záujem o gotickú literatúru a príbehy s podobnou atmosférou. Po seriáli The Queen’s Gambit sa zasa vypredávali nielen romány, ale aj šachové príručky. A po uvedení Zaklínača (The Witcher) začali ľudia hromadne zháňať prvé diely knižnej série. "To sú momenty, keď sa knihy z druhej ruky, ktoré inokedy môžu čakať na nového majiteľa aj niekoľko týždňov, predajú doslova za pár hodín. Záujem býva nárazový, silný a veľmi konkrétny," hovorí Lívia Čadová, manažérka expanzie knižného secondhandu Bookbot.
Keď záujem o konkrétnu knihu odrazu enormne stúpne, bežné kníhkupectvá nestíhajú reagovať dostatočne rýchlo. Nové vydania sa len pripravujú a dotlač nejaký čas trvá. No knihy z druhej ruky už existujú. A sú okamžite dostupné. "Ľudia nechcú čakať. Keď si pozrú prvé diely seriálu, chcú si knihu kúpiť hneď. A ak je k dispozícii pekný reprezentatívny výtlačok, sú zaň ochotní zaplatiť viac, než za bežnú brožovanú novinku," vysvetľuje Lívia Čadová. Podľa jej slov sa v tomto období dajú výhodne predať najmä knihy v pevnej väzbe a ilustrované verzie, a tiež staršie vydania, ktoré už bežne nie sú dostupné. Pri sériách zas býva najväčší dopyt po prvých dieloch a po kompletných edíciách. "Videli sme to napríklad pri Zaklínačovi, pri sérii Stranger Things alebo pri Bridgertonovcoch, kde nám ľudia písali, či náhodou nemáme všetky diely. Ak by sme im kompletnou sériou vedeli ušetriť čas a zháňanie, boli ochotní si aj výrazne priplatiť," dodáva Čadová. Najväčší knižný secondhand však má podľa jej slov aj ďalšie výhody – napríklad pri trendových témach tu môžete kúpiť knižku z druhej ruky lacnejšie v čase, keď vlna najväčšieho záujmu trochu opadne, a po prečítaní ju opäť predať.
Načasovanie zohráva dôležitú úlohu. Najväčší záujem býva krátko pred premiérou alebo v čase, keď sa ohlási pokračovanie série. Zaujímavú cenu však môže mať knižná predloha aj v prvých dňoch po uvedení sfilmovanej verzie. "Odporúčame ľuďom sledovať kultúrne novinky. A ak majú doma knihu, podľa ktorej sa chystá film alebo seriál, je to ideálny moment ponúknuť ju do predaja," radí Čadová a pokračuje. "Napríklad pri Dune stúpla krátko po premiére filmu cena klasického vydania z necelých 15 € na vyše 25 €. A v ponuke sme mali aj drahšie verzie – záležalo na roku vydania, stave, spracovaní... Ľudia si chceli prečítať knižnú predlohu k filmu, ktorý práve videli, a ak bol výtlačok v pevnej väzbe a v dobrom stave, predal sa do pár hodín, a stál viac, než nové vydanie."
Cena kníh z druhej ruky teda nezávisí len od názvu či obsahu. Rozhodujúci je aj dobrý stav, a tiež forma – či ide napríklad o pevnú väzbu, kompletnú sériu, už vypredané pôvodné vydanie alebo starší preklad. Práve takéto knihy sa v čase filmovej alebo seriálovej vlny môžu predať výrazne rýchlejšie a za lepšiu cenu než inokedy. Za akú? Práve v tomto je jedna z výhod Bookbotu – cenu knihy, ktorú chcete ponúknuť na predaj, tu viete zistiť hneď a veľmi jednoducho pomocou knižného scanneru na webovej stránke. Stačí vám na to mobil s fotoaparátom.
Knižný secondhand je miestom, kde knihy dostávajú šancu na druhý život. A ideálne vtedy, keď o ne z nejakého dôvodu narastie záujem. Niekedy stačí sledovať, čo práve beží na streamovacích platformách. Pretože v momente, keď ľudia dopozerajú poslednú epizódu, často chcú siahnuť po knihe. Tak prečo im neponúknuť tú vašu, ktorú ste už prečítali?
Romantické romány o osudoch členov šľachtickej rodiny od Julie Quinn sa po uvedení seriálu opäť dostali na vrchol predajnosti. V knižnom secondhande bol veľký záujem najmä o kompletné série a staršie slovenské vydania.
Najväčší záujem bol o prvé dve poviedky – Posledné želanie a Meč osudu, ktoré predchádzajú ságe Zaklínač. Keď sa vypredali, ľudia boli za ne ochotní zaplatiť viac len preto, aby si ich mohli čím skôr prečítať.
Z tejto série je na bookbot.sk dostupná napríklad kniha Strieborný meč za 55,99 €
Filmová adaptácia vrátila do hry staršie vydania sci-fi klasiky. Najmä tie s pevnou väzbou a ilustrované verzie sa predávali veľmi rýchlo. Už po premiére filmu vo dvoch kinách pritom stúpla cena knižnej predlohy na Bookbote z necelých 15 € na 25 €.
Táto verzia z roku 2016 v pevnej väzbe je na bookbot.sk dostupná za 50,90 €
Začiatkom roka mala na Netflixe premiéru posledná epizóda v poradí už piatej série amerického sci-fi seriálu, ktorý po prvý raz očaril divákov už v roku 2016.
Prequel megaúspešného seriálu Stranger Things, knihu Temný experiment sa na bookbot.sk predáva za 31,49 €
Dámsky gambit je literárnou predlohou jedného z najúspešnejších seriálov posledných rokov spoločnosti Netflix. Vďaka nemu sa zvýšil záujem nielen o samotný román, ale stúpol aj predaj šachovej literatúry všeobecne – príručiek, biografií či učebníc.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Máte doma knižnú predlohu filmového hitu? To, čo večer pozeráte, vám môže ráno zarobiť © SITA Všetky práva vyhradené.
Tituly, pri ktorých bol efekt "od obrazovky k papieru" najviditeľnejší
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Máte doma knižnú predlohu filmového hitu? To, čo večer pozeráte, vám môže ráno zarobiť © SITA Všetky práva vyhradené.
