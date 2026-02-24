Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 24.2.2026
 Meniny má Matej
 Z domova

24. februára 2026

Minister Huliak sa musí ospravedlniť poslankyni Plavákovej za úražlivé výroky, rozhodol súd


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister športu a cestovného ruchu

Minister športu Rudolf Huliak je povinný súkromne aj verejne sa ospravedlniť poslankyni Lucii Plavákovej (



Zdieľať
befunky collage 676x464 24.2.2026 (SITA.sk) - Minister športu Rudolf Huliak je povinný súkromne aj verejne sa ospravedlniť poslankyni Lucii Plavákovej (PS) za urážlivé výroky, ktoré na jej adresu zazneli počas tlačovej konferencie v septembri 2024. Hovorkyňa PS Jana Matiašová uviedla, že o tom v utorok rozhodol Okresný súd vo Zvolene. Plaváková zároveň dodala, že minister jej musí uhradiť aj nemajetkovú ujmu.


“Dnešné rozhodnutie vnímam ako veľmi dôležitý signál pre celú spoločnosť, a najmä pre všetky ženy, ktoré zažívajú rôzne formy násilia. Je to jasný odkaz, že vulgárnosť, osočovanie ani žiadne formy násilia nemajú v našej spoločnosti miesto,“ povedala poslankyňa. “Celé konanie bolo psychicky veľmi vyčerpávajúce. Myslela som však na všetky ženy, ktoré nemajú silu alebo prostriedky brániť sa,“ doplnila Plaváková.

Predseda PS Michal Šimečka považuje rozhodnutie súdu za víťazstvo pre všetky ženy na Slovensku. “Jediné, čo politici ako Rudolf Huliak ponúkajú, je nenávisť a polarizácia. Keď im dochádzajú argumenty, začnú ženy urážať a snažia sa ich vyhnať z verejného priestoru," povedal líder progresívcov. „My v Progresívnom Slovensku od začiatku stojíme pri Lucii Plavákovej, a rovnako budeme stáť pri všetkých ženách, na ktoré táto koalícia zbabelo útočí,” dodal.

Rozhodnutie prvostupňového súdu zatiaľ nie je právoplatné, keďže minister sa môže odvolať. Ak bude poslankyňa v spore definitívne úspešná, chce časť z priznaných finančných prostriedkov venovať mimovládnym organizáciám, ktoré pomáhajú ženám zažívajúcim násilie, ako aj organizáciám podporujúcim queer ľudí.


Zdroj: SITA.sk - Minister Huliak sa musí ospravedlniť poslankyni Plavákovej za úražlivé výroky, rozhodol súd © SITA Všetky práva vyhradené.

