 24hod.sk    Z domova

24. februára 2026

Vojna na Ukrajine je stále každodennou realitou, Nadácia Integra doposiaľ pomohla vyše 443-tisíc ľuďom


Nadácia Integra od začiatku vojny na Ukrajine poskytla pomoc vyše 443-tisíc ľuďom. Ako informovali z nadácie, v ukrajinskom hlavnom ...



russia_ukraine_war_anniversary_71548 676x451 24.2.2026 (SITA.sk) - Nadácia Integra od začiatku vojny na Ukrajine poskytla pomoc vyše 443-tisíc ľuďom. Ako informovali z nadácie, v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev zriadili vlastnú pobočku a stali sa akreditovaným partnerom OSN na Ukrajine.

Humanitárna pomoc


V Černihivskej a Kyjevskej oblasti nainštalovala nadácia 39 modulárnych domov a tri protiraketové kryty, ktoré denne využije zhruba tisícka ľudí. Zrekonštruovali tiež zubnú ambulanciu, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť viac ako 5 000 obyvateľom regiónu, podporili aj takmer 190 ukrajinských farmárov.

Bezmála 300 rodín s deťmi tiež získalo psychosociálnu podporu, vyškolených tiež bolo 637 odborníkov v práci s traumou a v psychologickej prvej pomoci. V roku 2025 pokračovala humanitárna pomoc najmä v ťažko dostupných komunitách Černihivskej a Sumskej oblasti.

Podpora vzniku komunitných skupín


Integrovanú podporu získalo viac než 3 409 domácností, pričom potravinová a nepotravinová pomoc smerovala k 13 730 ľuďom – osamelým matkám, deťom, seniorom, ľuďom so zdravotným znevýhodnením či mnohopočetným rodinám, uviedli z organizácie.

Priblížili, že poskytli aj 1 300 hygienických balíčkov pre ženy a dievčatá, zorganizovali tiež školenia a dialógové skupiny na zmierňovanie napätia medzi hostiteľskými komunitami a vnútorne vysídlenými.

„Veľký význam mali tiež školenia v psychologickej prvej pomoci a podpora vzniku komunitných svojpomocných skupín pre osamelé matky, veteránov a ďalších ľudí zasiahnutých vojnou,“ dodali.

Každodenný život civilistov


Nadácia Integra sa tiež v reakcii na energetickú krízu zapojila do zbierky Teplo pre Ukrajinu vyhlásenej Veľvyslanectvom Ukrajiny v SR, distribuovala veľkokapacitné generátory, zabezpečujúce teplo a elektrinu napríklad pre školy či nemocnice. Štyri roky od začiatku ruskej invázie podľa Integry zostáva vojna súčasťou každodenného života miliónov Ukrajincov.

„Stále robíme bežné veci — chodíme do práce, do škôl, do obchodov, niekedy aj do divadla či kina. Tieto aktivity však môžu kedykoľvek prerušiť útoky. Vtedy sa všetko zastaví a človek sa musí rozhodnúť, či sa ukryje alebo bude pokračovať. Nedá sa však skrývať stále a nechať život plynúť bez nás,” vraví koordinátor humanitárnej pomoci Nadácie Integra na Ukrajine Andriy Yukhymenko.

Organizácia poukázala, že výpadky elektriny, poplachy a neistota sa netýkajú len regiónov pri ruských hraniciach, ale aj veľkých miest, vrátane Kyjeva. Humanitárna pomoc je podľa nej otázkou prežitia nielen počas bojov, ale aj v každodennom živote civilistov.

Život s výbuchmi a smrťou


„Ľudia si stavajú stany v obývačkách a spia s fľašami s horúcou vodou pod perinou, aby prežili zimu bez kúrenia – a to aj pri mínus 24 stupňoch. Po štyroch rokoch vojny už nejde len o potraviny a lieky. Ľudia potrebujú, aby mohli žiť, pracovať a vychovávať deti aj uprostred konfliktu,“ dodal Yukhymenko.

„Naučili sme sa žiť s výbuchmi a smrťou. Ak sa útok deje ďaleko, človek mu už ani nevenuje pozornosť,” podotkol.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine






Nadácia Integra je rozvojová a humanitárna organizácia, na Slovensku pôsobí tri desaťročia. Jej poslaním je spoluvytváranie trvalej hodnoty prostredníctvom iniciatív, medzi nimi podporou inkluzívneho vzdelávania, sociálneho podnikania, férového obchodu, výsadby stromov a agrolesníctva. „Ako člen Integral Alliance, reaguje rýchlo a účinne na náhle aj zabudnuté humanitárne krízy. Vo všetkých svojich aktivitách uplatňuje základné humanitárne princípy ľudskosti, nestrannosti, nezávislosti a neutrality," doplnili z organizácie s tým, že dosiaľ pôsobila v 20 krajinách sveta, v súčasnosti sa zameriava najmä na Etiópiu, Keňu, Sýriu a Ukrajinu.




Zdroj: SITA.sk - Vojna na Ukrajine je stále každodennou realitou, Nadácia Integra doposiaľ pomohla vyše 443-tisíc ľuďom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Humanitárna pomoc Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
