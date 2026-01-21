Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

21. januára 2026

Matečná je obvinená pre zmluvu na právne služby v kauze Slanské lesy, Demokrati hovoria o škode 1,8 milióna eur – VIDEO


Obvinenie bývalej ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej sa týka zmluvy na právne služby, ktorú uzavrela ešte keď pôsobila v čele



snimka obrazovky 2026 01 21 162211 676x389 21.1.2026 (SITA.sk) - Obvinenie bývalej ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej sa týka zmluvy na právne služby, ktorú uzavrela ešte keď pôsobila v čele Slovenského pozemkového fondu. Povedal to na stredajšej tlačovej konferencii podpredseda opozičnej strany Demokrati Juraj Šeliga. Podľa neho sa zmluva týkala zastupovania SPF v dovolacom konaní v kauze Slanské lesy, pričom škoda spôsobená štátu predstavuje 1,8 milióna eur.


Miliónová zmluva bola podľa Šeligu uzavretá v roku 2014 v čase, keď už len stačilo vypracovať stanovisko k dovolaniu, keďže súdy právoplatne rozhodli v prospech štátu. „Toto pripomína naozaj kauzu Bžán," skonštatoval Šeliga s poukazom na ďalšiu kauzu týkajúcu sa zmluvy na právne služby.

Obvinenie z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku voči Matečnej bolo vznesené 14. januára tohto roku, pričom trestné oznámene vo veci podávala predsedníčka Pirátskej strany - Slovensko a bývalá funkcionárka Pôdohospodárskej platobnej agentúry Zuzana Šubová.

„Za toto, že rozkrývnme túto špinu, za to, že Zuzana Šubová rozkýva túto špinu, sa jej mstia," vyhlásil Šeliga s poukazom na nedávnu domovú prehliadku v byte Šubovej.


Kauza Slanské lesy sa týka lesných a iných pozemkov v hodnote viac ako 41 miliónov eur. Prípad sa začal ešte v roku 1997, keď sa podnikateľ Milan Ičo usiloval dostať na Slovensko vnuka grófa Ladislava Károlyiho z Maďarska. Ten nakoniec aj v roku 1998 prišiel a u notára do zápisnice uviedol, že jeho dedo daroval dnes už nebohej údajnej nemanželskej dcére Márii Dušičkovej približne 6 500 hektárov lesných a iných pozemkov. Pri spisovaní zápisnice však nebol riadny tlmočník a Károlyimu povedali, že ide iba o maličkú nehnuteľnosť s malým domčekom. Gróf to podpísal a na základe toho sa vypracovávali ďalšie zápisnice o majetku vydržaním a ich vklad do katastra. Neskôr nasledoval Dušičkovej nepeňažný vklad do spoločnosti Slánske lesy s.r.o., kde bol spoločníkom a konateľom manžel jej vnučky, podnikateľ Ičo. Vnuk Károlyiho po prepuknutí kauzy svoje vyjadrenie zmenil a zásadne poprel, že sporné pozemky daroval jeho starý otec svojej údajnej nemanželskej dcére. Mária Dušičková sa stala majiteľkou pôdy v roku 1998 na základe notárskeho osvedčenia, ktoré jej ako 85-ročnej vydal notár Ferdinand Ontko aj s použitím ďalších osvedčení obsahujúcich nepravdivé skutočnosti o vlastníckom práve. Podľa súdu však Dušičková vzhľadom na svoj vek a zdravotný stav v skutočnosti zápisnice a ďalšie dokumenty nepodpisovala a robila to za ňu iná osoba.

Najvyšší súd SR v trestnoprávnej časti tejto kauzy v roku 2022 právoplatne uložil Milanovi Ičovi trest tri roky väzenia a dvojici spoluobžalovaných Ferdinandovi Ontkovi a Pavlovi Pačutovi zhodne dva roky a šesť mesiacov odňatia slobody. Slovenský pozemkový fond a štátny podnik Lesy SR sa zároveň súdili o vlastníctvo lesov so spoločnosťou Slanské lesy. Spor bol právoplatne ukončený ešte v roku 2014 v prospech štátu.




Zdroj: SITA.sk - Matečná je obvinená pre zmluvu na právne služby v kauze Slanské lesy, Demokrati hovoria o škode 1,8 milióna eur – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

