Streda 21.1.2026
|
21. januára 2026
Predseda ústavného súdu diskutoval s ombudsmanom o ochrane základných ľudských práv a slobôd
Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky (ÚS SR) Ivan Fiačan sa stretol s verejných ochrancom práv
21.1.2026 (SITA.sk) - Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky (ÚS SR) Ivan Fiačan sa stretol s verejných ochrancom práv Róbertom Dobrovodským. Stretnutie sa uskutočnilo v sídle ústavného súdu v Košiciach. Ako z ÚS SR informovali, v odbornom dialógu sa predseda súdu s ombudsmanom venovali najmä téme ochrany základných ľudských práv a slobôd.
Zhodli sa na tom, že k efektívnym riešeniam pri odstraňovaní systémových nedostatkov v oblasti ochrany práv môže viesť vzájomná komunikácia.
„Spoločnou úlohou oboch inštitúcií je ochrana základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb. Vzájomná komunikácia a výmena názorov a skúseností prispieva k ochrane ústavnosti, budovaniu dôvery verejnosti v nezávislé inštitúcie demokratického právneho štátu a zvyšovaniu právnej istoty občanov,“ doplnili z ÚS SR.
Zdroj: SITA.sk - Predseda ústavného súdu diskutoval s ombudsmanom o ochrane základných ľudských práv a slobôd © SITA Všetky práva vyhradené.
