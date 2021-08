Matej Tóth na olympiáde v Tokiu neobhájil zlatú medailu, chodecká päťdesiatka mala nečakaného víťaza

aktualizované 6. augusta 2:57



Priebežné poradie po 5. kilometri

1. Y. Dinniz (Fra.) 23:28 min., 2. Luo Jadong (Čína) +0:02 s., 3. H. Haukenes (Nór.), B. Boyce (Ír.), D. Pinzon (Kol.) + 0:33... 9. M. TÓTH (SR) +0:34... 57. M. MORVAY (SR) +0:59

Priebežné poradie po 10. kilometri

1. Luo Jadong (Čína) 47:57 min., 2. D. Tomala (Poľ.) +0:25 s, 3. 11 chodcov a medzi nimi je aj M. TÓTH (SR) +0:26... 56. M. MORVAY (SR) +1:21 min

Priebežné poradie po 15. kilometri

1. Luo Ja-tung (Čína) 1:11:33 h, 2. D. Tomala (Poľ.) +0:22 s, 3. S. Maruo (Jap.) +0:22, 4. M. TÓTH (SR) +0:22... 57. M. MORVAY (SR) +2:05

Priebežné poradie po 20. kilometri

1. Luo Ja-tung (Čína) 1:35:04 h, 2. M. TÓTH (SR) +0:01 s., 3. J. Gilbert (Nem.) +0:01... 51. M. MORVAY (SR) +2:49



prvých 21 chodcov je v rozmedzí 9 sekúnd



Priebežné poradie po 25. kilometri

1. V. M. Partanen 1:58:16 h, 2. D. Tomala (Poľ.) +0:01 s., 3. H. Haukenes (Nór.) +0:01... 7. M. TÓTH (SR) +0:01... 50. M. MORVAY (SR) +4:11



prvých 22 chodcov je v rozmedzí 5 sekúnd



Priebežné poradie po 30. kilometri

1. D. Tomala (Poľ.) 2:21:21 h, 2. J. Hilbert (Nem.) +0:09 s., 3. S. Maruo (Jap.) +0:09... 13. M. TÓTH (SR) +0:10... 46. M. MORVAY (SR) +6:15



prvých 20 chodcov je v rozmedzí 15 sekúnd



Priebežné poradie po 35. kilometri

1. D. Tomala (Poľ.) 2:42:34 h, 2. M. Tur (Špan.) +1:46 min., 3. R. Cowley (Aus.) +1:46... 16. M. TÓTH (SR) +2:07... 48. M. MORVAY (SR) +12:05

Priebežné poradie po 40. kilometri

1. D. Tomala (Poľ.) 3:03:45 h, 2. J. Hilbert (Nem.) +2:50 min., 3. V. M. Partanen (Fín.) +2:50... 15. M. TÓTH (SR) +4:36... 47. M. MORVAY (SR) +19:16

Priebežné poradie po 45. kilometri

1. D. Tomala (Poľ.) 3:25:46 h, 2. J. Hilbert (Nem.) +3:10 min, 3. M. Tur (Špan.) +3:10... 17. M. TÓTH (SR) +7:02... 44. M. MORVAY (SR) +23:57

Konečné poradie po 50. kilometri

1. D. Tomala (Poľ.) 3:50:08 h, 2. J. Hilbert (Nem.) +0:36 s., 3. E. Dunfee (Kan.) +0,51 s.... 14. M. TÓTH (SR) +6:15 min... 41. M. MORVAY (SR) +25:14



Tóth sa držal statočne do 30. kilometra

Luo Ja-tung sa v úvode vydal na sólo





História chôdze na olympijských hrách pozná iba dvoch slovenských víťazov. Na OH 1988 v Soule triumfoval Jozef Pribilinec na 20 km ešte v drese Československa, o 28 rokov neskôr v Riu de Janeiro sa dočkal zlatej medaily aj Matej Tóth v náročnom chodeckom maratóne na 50 km. Tóth bol prvý, ktorý sa v Tokiu pokúsil o obhajobu najvzácnejšieho titulu, keďže Pribilinec už na ďalšie olympijské hry do Barcelony necestoval.





Diniz mal zrejme žalúdočné problémy

Tomala v tempe nepoľavoval

6.8.2021 (Webnoviny.sk) -Slovenský reprezentant Matej Tóth nepretavil do medailovej pointy svoje posledné piate vystúpenie na olympijských hrách v kariére. V mimoriadne náročných pretekoch v chôdzi na 50 km v japonskom Sappore skončil štrnásty, do cieľa prišiel na pokraji síl. Ďalší Slovák Michal Morvay došiel do cieľa svojej prvej a zároveň poslednej olympijskej päťdesiatky na 41. mieste. Olympijský debutant zaostal za víťazom o vyše 25 minút.Olympijským šampiónom sa nečakane stal Poliak Dawid Tomala, ktorý nadviazal na svojho legendárneho krajana Roberta Korzeniowského, držiteľa zlatého hetriku z rokov 1996, 2000 a 2004.Tomala sa výkonom 3:50:08 h stal posledným dvadsiatym víťazom mužskej päťdesiatky na olympijských hrách, keďže táto tradičná a zároveň najdlhšia vytrvalostná disciplína nebude pokračovať v programe OH. V Paríži 2024 ju nahradia preteky na 35 km.Z boja o striebornú medailu v sapporskom Odori Parku vyšiel víťazne Nemec Jonathan Hilbert, ktorý sa v poslednom kilometri odpútal od Španiela Marca Tura a za víťazom zaostal o 36 sekúnd. Tur napokon skončil až štvrtý, lebo v posledných stovkách metrov sa pred vyčerpaného Španiela dostal Kanaďan Evan Dunfee.Na 45-ročného portugalského veterána Joaa Vieiru zostalo piate miesto. Najlepší z favorizovaných domácich chodcov bol Masatora Kawano na šiestej priečke. Z celkového počtu pôvodne 59 chodcov klasifikovali v cieli 47.Olympijský víťaz z Ria de Janeiro 2016 a majster sveta z Pekingu 2015 Tóth sa držal statočne do tridsiateho kilometra, ale potom začal výraznejšie zaostávať za najlepšími. Usadil sa v druhej polovici druhej desiatky a napokon sa v cieli objavil na 14. mieste s odstupom 6:15 min za víťazným Tomalom.Tóth dosiahol vo svojej poslednej štrnástej päťdesiatke kariéry výsledný čas 3:56:23 h. Pre 38-ročného rodáka z Nitry bolo sapporských 50 km medzinárodným koncom úspešnej 20-ročnej kariéry, s fanúšikmi na Slovensku ešte plánuje osobitnú rozlúčku.Tokijská olympiáda s chodeckými súťažami v Sappore na severe Japonska bola Tóthova piata. Nikto zo slovenských atlétov v celej histórii nemá na konte viac štartov pod piatimi kruhmi. Po 32. a 26. mieste na 20 km na prvých dvoch OH v Aténach 2004 a Pekingu 2008 prišli úspešné päťdesiatky - v Londýne 2012 skončil piaty a v Riu de Janeiro 2016 hrali na počesť jeho triumfu slovenskú hymnu.Záverečné Sapporo nasledovalo rok po plánovanom čase, keďže celá tokijská olympiáda sa posunula pre pandémiu koronavírusu.Už o pol siedmej ráno sapporského času sa vydali chodci na svoju poslednú päťdesiatku v histórii olympijských hier. Zámer organizátorov predsunúť súťaž na skorú rannú hodinu príliš nevyšiel, lebo už v tom čase bolo v Sappore 26 °C a vlhkosť vzduchu 86%.Matej Tóth sa na svoju poslednú päťdesiatku kariéry vydal ako obhajca trofeje s jasným cieľom - neprepáliť úvod, ísť si svoje tempo v úvodných 30 - 35 km a potom, ak to bude možné, zrýchliť. Neskôr sa ukázalo, že sa mu to podarilo len spolovice.Číňanovi Luo Ja-tungovi sa nepozdávalo tempo vedúcej skupiny a už po pár kilometroch sa vydal na sólo. Na ôsmom kilometri mal náskok 28 sekúnd, neskôr pridal ďalších osem sekúnd, ale to bol jeho strop. Po 15 km a prvej hodine pretekov bol stále zreteľne vpredu, ale jeho náskok sa postupne zmenšoval. Na méte 20. km sa Číňanov odvážny pokus skončil, ako prvý ho dostihol práve slovenský reprezentant Tóth.Svetový rekordér Yohann Diniz mal už na začiatku pretekov zrejme žalúdočné problémy. Na chvíľu musel úplne zastať a neskôr sa začala jeho stíhacia jazda za najlepšími.Na méte 24. km už figuroval vo vedúcej skupine približne 20 chodcov. Z nej však opäť vypadol, akoby sa rozhodoval, či bude pokračovať.Podchvíľou zastal a po občerstvení zasa zrýchlil a zaradil sa do hlavnej skupiny vpredu. O menší trhák sa ešte krátko predtým pokúsil Poliak Dawid Tomala, ale jeho pokus mal len krátke trvanie.Aj po druhej hodine pretekov bola vpredu stále silná 19-členná skupina, v ktorej sa na popredných priečkach ukazoval aj Tóth. Pred tridsiatym kilometrom opäť zaútočil poľský šampión Tomala a zakrátko si utvoril 10-sekundový náskok. V tej chvíli už nebol na trati Diniz, ktorý odstúpil pre zdravotné problémy.Na medzičase na 32. km Tomalov náskok narástol na 50 sekúnd a zrazu bol z neho adept na víťazstvo. Tóth sa stiahol až na koniec skupiny favoritov a vyzeralo to, že nechce zbytočne plytvať silami.Lenže po chvíli začal obhajca titulu strácať kontakt s najlepšími a na 34. km bol sedemnásty s mankom 13 sekúnd na skupinu pred ním. Líder Tomala mal vtedy k dobru už 1:22 min a zdalo sa, že neohrozene kráča za víťazstvom.Poliak nepoľavoval v tempe a o ďalšie dva kilometre už registroval dvojminútový náskok a pred Tóthom na 16. mieste dokonca dve a pol minúty. Strata slovenského šampióna už len narastala, z krízy sa nedostal do konca pretekov. Na 45. km už značne vysilený zaostával za Tomalom o vyše 7 minút a klesol na 17. miesto.V závere sa slovenský reprezentant s vypätím síl ešte posunul o tri priečky nahor a v cieli sa objavil na 14. mieste. Pre porovnanie v závere pretekov na 50 km už bola teplota vzduchu nad 30 °C a vlhkosť klesla pod 60%.