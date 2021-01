Matematik Richard Kollár kritizuje premiéra.

„A že je jedno, či zaočkujeme 3 % alebo 7 %. Takže dokedy to bude pokračovať? To budeme naozaj skúšať nezmysly až kým sa ukáže, že geniálny vodca mal celý čas pravdu a ostatní by mali ísť kopať hroby vrátane členov odborného konzília ministerstva zdravotníctva?“

Kollár vo svojom statuse rekapituluje, čo sa doteraz udialo. „V auguste – septembri vedci a odborníci tvrdili, že je potrebné čo najskôr a čo najviac posilniť trasovanie a testovanie ľudí, lebo sa nám rýchlo situácia vymkne z rúk a potom ju už nebudeme stíhať riešiť vôbec. Na tlačovkách sme sa dozvedeli, že sú to múdrosráči, a hlavný hygienik všetkým vysvetlil, že všetko je v poriadku a stíha sa.“

Pokračovalo to podľa neho aj na jeseň. „V októbri vedci a odborníci jednotne tvrdili, vrátane konzília odborníkov, že plošné testovanie nič nerieši a o pár týždňov budeme na tom takisto a bude ťažšie neskôr vymáhať opatrenia, keďže ľuďom sľubujeme a rozdávame priepustky na slobodu. A že treba rázne konať, lebo bude veľmi zle. Na tlačovkách sme sa dozvedeli, že sme kuvici, veci nerozumieme a že atómová bomba všetko vyrieši,“ píše.

„Od polovice novembra do konca roka vedci a odborníci apelovali na to, že treba rýchlo konať, lebo nám začnú kolabovať nemocnice a zomierať denne stovky ľudí na covid alebo na nedostupnosť zdravotníctva. Že opatrenia sú nedostatočné. A že môžeme byť časom opäť na prvom mieste na svete, len na inom konci. Na tlačovkách sme sa dozvedeli, že všetko ide podľa plánu, reprodukčné číslo je 0,7, vyzerá to na svetlé zajtrajšky. A že kuvici ďalej kuvikajú, lebo sú nespokojní, že ich nik nepočúva.“

Ako píše na záver, ješitnosť je zlá vlastnosť. „Kvôli tejto ješitnosti zbytočne zomierajú ľudia. Dosť!“